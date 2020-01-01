صبا مبارك تغازل جمهورها بتوب مفتوح من الصدر

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:26 م
صبا مبارك
صبا مبارك
مي مرسي
شاركت الفنانة صبا مبارك، صور من أحدث جلسات تصوير لها، أثناء جلوسها بين الأشجار الخضراء، وظهرت بتوب أصفر مفتوح من ناحية الصدر، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "مبارك" تعليقا على الصور قائله: " لما بتكون بحالة صمت قلبك وروحك بكونو أقرب ما يمكن لبعض والأفكار الي ممكن تغير حياتك بتطلع قدامك واضحة..و مشاكلك الي مفكر ما الها حلول ممكن وزنها يصير اخف..
بس انا اليوم".



وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات، وكانت أبرزها "انتي عسل"،"حياتي الله يسعد قلبك بتجنني"،"ي قمري"

يذكرأن آخر أعمال الفنانة صبا مبارك، مشاركتها في المسلسل الأردني "عبور"،في السباق الرمضاني لعام 2019.
صبا مبارك تغازل جمهورها بتوب مفتوح من الصدر
صبا مبارك تغازل جمهورها بتوب مفتوح من الصدر
صبا مبارك تغازل جمهورها بتوب مفتوح من الصدر
صبا مبارك تغازل جمهورها بتوب مفتوح من الصدر
صبا مبارك تغازل جمهورها بتوب مفتوح من الصدر
صبا مبارك تغازل جمهورها بتوب مفتوح من الصدر

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