عاجل.. قرار جديد من الزمالك حول المشاركة في الدوري









كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من المشاركة في بطولة الدوري الممتاز بعد قرار استئناف المسابقة.





وأكد منصور على هامش الاجتماع المنعقد في مقر القلعة البيضاء بحضور مسئولي جروبات وصفحات الجماهير الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أن هذا الملف لدي الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، وسيتم حسم هذا الأمر عقب انتهاء المعسكر التدريبي الحالي.





أضاف رئيس الزمالك أن رأيه الشخصي هو عدم المشاركة في الدوري، ولكن الجهاز الفني للزمالك هو من سيحسم هذا الملف.





ويخوض الفريق معسكرا تدريبيا حاليا في برج العرب بالإسكندرية استعدادا للمنافسات المقبلة.





الأهلي أم الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن الفريق الذي يشجعه محمد صلاح





روى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كواليس عودة أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق إلى صفوف نادي الزمالك من أوروبا.

وقال منصور في تصريحاته اليوم: "ميدو تحدث معي بشكل شخصي بحضور أحمد وأمير مرتضى منصور وخالد الغندور ومحمد أبو العلا عندما كان شخص هادي، وطلب مني التواجد في نادي الزمالك لمدة ٦ أشهر على سبيل الإعارة".

وأضاف: "ميدو قال لي بأنه سوف يحصل على إذن من فريقه في أوربا للتواجد في الزمالك لمدة ٦ أشهر ولكن الصفقة لم تتم في النهاية".

وتابع: "شعور جميل من العالمي أحمد حسام ميدو، وأقول ميدو العالمي الزملكاوي مع احترامي الكامل لمحمد صلاح الذي أراه العالمي الثاني الزملكاوي أيضاً".

