عاجل.. قرار جديد من الزمالك حول المشاركة في الدوري

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:06 م
بوابة الفجر
رامي بشاي


كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من المشاركة في بطولة الدوري الممتاز بعد قرار استئناف المسابقة.

وأكد منصور على هامش الاجتماع   المنعقد في مقر القلعة البيضاء بحضور مسئولي جروبات وصفحات الجماهير الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أن هذا الملف لدي  الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، وسيتم حسم هذا الأمر عقب انتهاء المعسكر التدريبي الحالي.

أضاف رئيس الزمالك أن رأيه الشخصي هو عدم المشاركة في الدوري، ولكن الجهاز الفني للزمالك هو من سيحسم هذا الملف.

ويخوض الفريق معسكرا تدريبيا حاليا في برج العرب بالإسكندرية استعدادا للمنافسات المقبلة.

الأهلي أم الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن الفريق الذي يشجعه محمد صلاح

روى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كواليس عودة أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق إلى صفوف نادي الزمالك من أوروبا.

وقال منصور في تصريحاته اليوم: "ميدو تحدث معي بشكل شخصي بحضور أحمد وأمير مرتضى منصور وخالد الغندور ومحمد أبو العلا عندما كان شخص هادي، وطلب مني التواجد في نادي الزمالك لمدة ٦ أشهر على سبيل الإعارة".

وأضاف: "ميدو قال لي بأنه سوف يحصل على إذن من فريقه في أوربا للتواجد في الزمالك لمدة ٦ أشهر ولكن الصفقة لم تتم في النهاية".

وتابع: "شعور جميل من العالمي أحمد حسام ميدو، وأقول ميدو العالمي الزملكاوي مع احترامي الكامل لمحمد صلاح الذي أراه العالمي الثاني الزملكاوي أيضاً".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور كارتيرون الزمالك الدوري المصري الممتاز الدورى المصري

أخبار تهمك

كارتيرون يُطالب الزمالك بسرعة انهاء هذه الصفقة

منذ 43 دقيقة

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 7 ساعات

نجم برشلونة أكبر الخاسرين بعد تتويج ريال مدريد بلقب الليجا

منذ حوالي 5 ساعات

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

"بالمايوه".. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي على البحر والأخير: "بتغفليني"

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي أم الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن الفريق الذي يشجعه محمد صلاح

منذ 43 دقيقة

القصة الكاملة لاقتراب موليكا من الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 6 ساعات

4 مستجدات بشأن سد النهضة.. تحركات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

أخبار الزمالك اليوم الأحد: الموقف النهائي من السوبر الإفريقي.. نجم الفريق يقترب من الأهلي.. حيلة جديدة من كارتيرون

كارتيرون: شيكابالا "بابا" الزملكاوية

قرار مفاجئ من كارتيرون في الزمالك

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: حقيقة رحيل حارس الفريق.. قرار مفاجئ من كارتيرون.. مدافع الأبيض يصدم الأهلي

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لـ"الجنايني"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 م

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

03:19 م

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

06:38 م

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

09:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام