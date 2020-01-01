إنقاذ أم وجنينها بعملية قلب مفتوح في أسيوط

عرض الإعلامي أحمد فايق، تقريرا رصد فيه نجاح مستشفى القلب بجامعة أسيوط في إنقاذ أم وجنينها خلال جراحة قلب مفتوح.

وذكر التقرير المذاع ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن أطباء مستشفى القلب في جامعة أسيوط نجحوا في إنقاذ سيدة في العشرينات من عمرها وكانت حامل في شهورها الأولى بعد إجراح جراحة قلب مفتوح.





وفي سياق منفصل، استعرض فايق تقريرًا آخر من مجلة لا نسيت الطبية بشأن آخر تطورات لقاح فيروس كورونا بجامعة إكسفورد، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ظهور نتائج التجارب البشرية للقاح في 20 يوليو الحالي.



