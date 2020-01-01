إنقاذ أم وجنينها بعملية قلب مفتوح في أسيوط

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:03 م
من المستشفى
من المستشفى
شيماء حسن
عرض الإعلامي أحمد فايق، تقريرا رصد فيه نجاح مستشفى القلب بجامعة أسيوط في إنقاذ أم وجنينها خلال جراحة قلب مفتوح. 

وذكر التقرير المذاع ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن أطباء مستشفى القلب في جامعة أسيوط نجحوا في إنقاذ سيدة في العشرينات من عمرها وكانت حامل في شهورها الأولى بعد إجراح جراحة قلب مفتوح.

وفي سياق منفصل، استعرض فايق تقريرًا آخر من مجلة لا نسيت الطبية بشأن آخر تطورات لقاح فيروس كورونا بجامعة إكسفورد، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ظهور نتائج التجارب البشرية للقاح في 20 يوليو الحالي.

وقال إنه سيتم إنتاج اللقاح إذا نجحت التجارب البشرية في بداية شهر سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن هناك 200 مصنع على مستوى العالم متخصصة في تصنيع هذا اللقاح وهو ما يجعل أمر وصوله لكل دول العالم يستغرق سنوات.

وأضاف "في نهاية شهر 7 هتبدأ تجارب المرحلة الثالثة للقاح مودرنا، وبكده تكون المساحة الزمنية بين مودرنا واكسفورد شهر، ومنظمة الصحة العالمية أعلنت أن المركز القومي للأبحاث المصري يستعد حاليا لإجراء التجارب الإكلينيكية لأربعة أمصال مصرية، وهذه المرحلة ما قبل التجارب على الإنسان".

أصبح اللقاح الذي تعمل جامعة إكسفورد عليه من أجل القضاء على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قريبا جدا من الظهور، الأمر الذي أدى وجود مساعي مصرية من أجل الحصول عليه.

اللقاح وصل للمرحلة الثالثة

وعن ما وصل إليه اللقاح حتى الآن، قالت منظمة الصحة العالمية إن لقاح جامعة أكسفورد فقط وصل إلى ما يعرف بالمرحلة الثالثة من التجارب، وهي التجربة النهائية والأوسع نطاقًا؛ إذ يمكن لنتائجها أن تحدد مدى أمانه وسلامته.

اللقاح قد يظهر في أغسطس 
أما عن الوقت المرجح ظهور اللقاح فيه، أكد الباحثون العاملون في مشروع تطوير لقاح جامعة أكسفورد، أن اللقاح قد يكون جاهزًا في أغسطس المقبل، الأمر الذي أدى إلى بث الأمل في نفوس الرأي العام العالمي خاصة في ظل توقعات الباحثين بنجاح اللقاح بنسبة 80%.

مساعي مصر للحصول على اللقاح
وخلال الفترة الأخيرة سعت مصر للحصول على اللقاح، حيث أكد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة، إن مصر بدأت إجراء اتصالات للحصول على اللقاح قريبا، متابعا: "نسعى إلى أن يكون لمصر حصة من اللقاح بمجرد طرحه في الأسواق".

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