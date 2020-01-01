بعد التتويج بالليجا.. ريال مدريد يحقق رقمًا قياسيًا

توج نادي ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، بعد فوز على فياريال بهدفين لهدف، وخسارة منافسه المباشر برشلونة بنفس النتيجة أمام أوساسونا، بالأمس ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وأصبح الفريق الملكي قبل الجولة الأخيرة من مباريات الدوري الإسباني، هو الفريق الوحيد الذي لم يهزم على أرضه والأفضل خارجها في البطولة.







وبهزيمة منافسه العنيد برشلونة أمام أوساسونا بهدفين لهدف في الجولة 37 من الدوري الإسباني، أصبح الفريق "الملكي" بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في معقله، لا في سانتياغو برنابيو ولا في دي ستيفانو، الذي خاض عليه مبارياته منذ استئناف المنافسة بعد تعليقها بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.







فقد فاز "الملكي" على أرضه بـ 15 من أصل 19 مباراة وتعادل في أربع مباريات أمام بلد الوليد (1-1) وبيتيس (0-0) وأثلتيك بلباو (0-0) وسيلتا فيجو (2-2).







ومع ذلك، لم يكن الفريق هو الذي حقق أكبر عدد من النقاط على أر ضه، نظراً لأن برشلونة تفوق عليه بنقطة واحدة بعدما حقق 50 نقطة من 16 فوزاً وتعادلين وخسارة واحدة.









وحل أتلتيكو مدريد ثالثا في هذا التصنيف (41 نقطة)، وذلك قبل استضافة ريال سوسييداد على ملعب واندا متروبوليتانو؛ بينما حل فالنسيا رابعاً بفارق نقطة واحدة عن الأتلتي، ولم يبق له أي مباراة على المستايا.







وعن الأداء خارج الديار، حسم الريال أيضاً هذه النقطة لصالحه، بعدما حقق 37 نقطة خارج أرضه بفارق 4 نقاط عن إشبيلية -الذي يستقبل فالنسيا الأحد المقبل- وذلك دون النظر إلى نتيجة اللقاء الأخير خارج أرضه أمام ليغانيس.







فازت كتيبة زيدان في 11 من أصل 18 مباراة خاضتها خارج الدار، وتعادلت في 4 مناسبات، وخسرت في ثلاث فقط، أمام مايوركا (1-0) وليفانتي (1-0) وبيتيس (2-1).







وخسر أتلتيكو ثلاث مباريات فقط خارج أرضه، كما أنه ملك التعادلات خارج المتروبوليتانو بـ 10 تعادلات.







ويعد فريق إسبانيول، الذي يتذيل جدول الدوري، أسوأ فريق على أرضه بعد أن حقق 11 نقطة فقط، في حين أن مايوركا، صاحب المركز قبل الأخير والهابط أيضا، هو الأسوأ خارج أرضه، حيث حقق 5 نقاط فقط بفوز وحيد وتعادلين.