ليلى علوي تستعيد ذكريات موضة التسعينات

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استعادت الفنانة ليلى علوي، ذكريات الثمانينات والتسعينات وملابس الموضة في هذا الوقت، من خلال مشاركتها لعدد من الصور بلوكات مختلفة وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "علوي" تعليقا على الصورة قائله: " مفيش ست متابعتش الموضة والأزياء.. وانا واحدة منه وكنت محظوظة إني استمتعت بكل الأذواق، وكل صيحات الموضة في الثمانينات والتسعينات والأجمل انك بعد سنين تلاقي الموضة اللي بتحبها رجعت تاني وبتملا الشوارع والصور".

حبيتوا إيه من الموضة اللي رجعت تاني".



وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها: "مهما تكبري لسة جميلة وتفضلي جميلة يا لولا ياصغيرة"،"كلك على بعضك حلوة في كل الأعكار والأذواق"،"الجمال كله ماشاء الله".



يذكر أن الفنانة ليلى علوي، غابت عن السباق الرمضاني الماضي، وكانت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "هي ودافنشي" والذي تم عرضه عام 2016.