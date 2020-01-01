ليلى علوي تستعيد ذكريات موضة التسعينات

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:21 م
ليلى علوي
ليلى علوي
مي مرسي
استعادت الفنانة ليلى علوي، ذكريات الثمانينات والتسعينات وملابس الموضة في هذا الوقت، من خلال مشاركتها لعدد من الصور بلوكات مختلفة وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "علوي" تعليقا على الصورة قائله: " مفيش ست متابعتش الموضة والأزياء.. وانا واحدة منه وكنت محظوظة إني استمتعت بكل الأذواق، وكل صيحات الموضة في الثمانينات والتسعينات والأجمل انك بعد سنين تلاقي الموضة اللي بتحبها رجعت تاني وبتملا الشوارع والصور".
حبيتوا إيه من الموضة اللي رجعت تاني".

وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها: "مهما تكبري لسة جميلة وتفضلي جميلة يا لولا ياصغيرة"،"كلك على بعضك حلوة في كل الأعكار والأذواق"،"الجمال كله ماشاء الله".

يذكر أن الفنانة ليلى علوي، غابت عن السباق الرمضاني الماضي، وكانت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "هي ودافنشي" والذي تم عرضه عام 2016.
ليلى علوي تستعيد ذكريات موضة التسعينات
ليلى علوي تستعيد ذكريات موضة التسعينات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليلى علوي الفجر أخبارالفجرالفني

أخبار تهمك

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 7 ساعات

"بالمايوه".. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي على البحر والأخير: "بتغفليني"

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

القصة الكاملة لاقتراب موليكا من الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يُطالب الزمالك بسرعة انهاء هذه الصفقة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يحسم موقفه النهائي من رحيل أجايي في الميركاتو الصيفي

منذ نصف ساعة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك حول المشاركة في الدوري

منذ أقل من ساعة

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن انخفاض حاد في إصابات ووفيات كورونا (بيان يومي)

منذ 10 دقائق

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

بعد التتويج بالليجا.. ريال مدريد يحقق رقمًا قياسيًا

منذ أقل من ساعة

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن الفريق الذي يشجعه محمد صلاح

منذ ساعة و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

ليلى علوي في عطلتها الصيفية وجمهورها "كل ما تكبر تحلي" (صورة)

ليلى علوي تهنئ جمهورها بالValentines day (صور)

ليلى علوي: " احتفلوا في البيت بلاش نعرض نفسنا للخطر"

بإطلالة بيضاء.. ليلى علوي توجه نصيحة لجمهورها بمناسبة شم النسيم

شاهد.. أول ظهور لابنة شقيق عادل إمام

بـ"الفانوس".. ليلى علوي تهنئ جمهورها بحلول شهر رمضان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 م

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

03:19 م

عاجل.. قرار جديد من الزمالك حول المشاركة في الدوري

09:06 م

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

06:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام