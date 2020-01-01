أميرة الهاشم تشارك في معرض أمستردام للصور 2020

أعلنت المصورة أميرة الهاشم من منطقة الشرقية بالسعودية ، مشاركتها رسميًا فى معرض أمستردام للصور 2020، والذي يقام كل عام فى هولندا لأفضل "صورة صحفية في عام 2020".





وتشارك أميرة الهاشم، هذا العام بأربعة لوحات فنية عن الطبيعية والأشخاص وحياة الشارع والتصوير تحت الماء.



