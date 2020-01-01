أميرة الهاشم تشارك في معرض أمستردام للصور 2020

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
أعلنت المصورة أميرة الهاشم من منطقة الشرقية بالسعودية ، مشاركتها رسميًا فى معرض أمستردام للصور 2020، والذي يقام كل عام فى هولندا لأفضل "صورة صحفية في عام 2020". 

وتشارك أميرة الهاشم، هذا العام بأربعة لوحات فنية عن الطبيعية والأشخاص وحياة الشارع والتصوير تحت الماء.

يذكر أن أميرة الهاشم شاركت فى عدد كبير من ورش التصوير حول العالم مع مصورين عالميين أبرزهم Daragh Muldowney، Peter Gordon، Michael Mclaughlin، كما حصلت على عدد من المراتب الأولى في مسابقات التصوير في أوروبا والخليج، وتعمل حاليًا على تحضير رسالة الدكتوراة فى إدارة الأعمال مع جامعة أريزونا، وحقق حسابها على الإنستجرام على أكثر من 80 ألف متابع.

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