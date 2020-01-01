والدتها هربت بها.. مفاجآت حول واقعة تعذيب الرضيعة مكة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:58 م
الطفلة مكة
الطفلة مكة
إيمان عبد العاطي_داليا عادل
كشف مدير خط نجدة الطفل عن تفاصيل واقعة تعرض الرضيعة مكة للتعذيب على يد والدها لكونها أنثي وليس ذكرا، إذ تبين أن والدة الطفلة أصل بلدتها محافظة كفر الشيخ، ومتزوجة من والد مكة، وتقيم رفقته بمنطقة المرج.

وأضاف صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، أن والدة مكة بعد هروبها من منزل زوجها، عقب تعذيبه طفلتها، توجهت إلى منزل أسرتها بمحافظة كفر الشيخ، وصورت الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، بمنزل أسرتها.

وواصل مدير خط نجدة الطفل في تصريح إلى الفجر، أن والدة مكة عادت إلى محافظة القاهرة مساء أمس الخميس، لتحرير محضرا بالواقعة، بقسم شرطة المرج، مشيرا إلى أنها متواجدة بالنيابة العامة لسماع أقوالها حول الواقعة.

واختتم صبري عثمان أن والدة الطفلة مكة بعد نشرها الفيديو على الفيسبوك، تلقت تهديدات من أسرة زوجها، وعُرض على الأم إستضافتها بدار إستضافة لحين الإنتهاء من التحقيقات معها، لكنها رفضت، وقالت أنها ستوفر سكنا خاص بها خوفا على نفسها ورضيعتها، لحين الإنتهاء من التحقيقات.

التقرير الطبي
وكشف التقرير الطبي للطفلة مكة عن وجود إصابات ظاهرية بالوجه من الناحية اليسرى واليمنى و"عضة" بالكتف الأيسر وكسر منتصف عظمة الساق اليمني، وتم عمل جبيرة فوق الركبة، وكسر منتصف عظمة الزند الأيسر، وتم عمل جبيرة فوق الكوع، وحصلت بوابة الفجر على نسخة من التقرير المشار إليه الخاص بالرضيعة.

كانت أثارت واقعة تعذيب الرضيعة مكة، وتشوه وجهها وإصابتها بكسر بإحدي يديها ورجلها، على يد والدها غضب وإستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الأيام الماضية.

وتلقى اللواء إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إخطارا مفاده بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة المرج من إيمان مصطفي عوض، تتهم زوجها بالتعدي على طفلته بالضرب، وكسر إحدي يديها ورجليها، ومحاولة قتلها، لكونها أنثي وليس ذكرا.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12872 جنح المرج لسنة 2020، بإخطار مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وقالت إيمان مصطفي عوض والدة الرضيعة مكة، أنها تزوجت من محمد محمود عبد القادر، وكانت الزوجة الثالثة له، بعد زواجه من سيدتين وإنجابهما طفلتين، مشيرة إلى أنه تزوج منها لتنجب ذكرا وليس أنثي.

وأضافت والدة مكة أنها بعد زواجها بحوالي سنة أنجبت "مكة"، مما آثار غضب زوجها وأخذ يتعدي على رضيعته، وتعذيبها للتخلص منها، كما أنه كان يضربها ويسبها لعدم إرضاعها الطفلة، ولدي اعتراضها وتهديه بفضح أمره، وضع "مخدة" على وجه طفلته لكتم أنفاسها، قائلا لها.. "هموتها لك" ثم بعد ذلك، أجبرها على توقيع دفتر إيصالات أمانة، وحبسها داخل المنزل لمدة أربعة أيام.

وأوضحت والدة مكة أنها تمكنت من الهرب بعد مرور أربعة أيام، وسافرت إلى منزل أسرتها بمحافظة كفر الشيخ.

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