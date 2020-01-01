زيدان يرد على المشككين في ريال مدريد بالأرقام المميزة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:00 م
زيدان
زيدان
وكالات

أعاد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الحالي فريقه لأمجاده الكروية التليدة بعد أن توج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونال زيدان، لقبه الثاني في الدوري الإسباني كمدرب بعد 2017 عقب الفوز 2-1 على فياريال أمس الخميس.

وقال سيرجيو راموس قائد الملكي عن مدربه "إنه العامل الحاسم، إنه ربان هذه السفينة. أتمنى استمراره لأطول فترة في النادي، وهو يحظى بمكانة رائعة لأنه فريد".

ورغم سجله في موسمين ونصف مع ريال مدريد قبل استقالته في 2018، والفوز باللقب الثالث على التوالي في دوري الأبطال، استمر البعض في وصف زيدان بأنه ليس أكثر من محفز مبتسم.

وكانت وسائل الإعلام تصفه بأنه لا يفعل أكثر من اختيار 11 لاعبا أساسيا من بين واحدة من أكثر التشكيلات موهبة في العالم، بينما انتقص البعض من نجاحه ووصفوه بـ "المحظوظ".

لكن زيدان أثبت هذا الموسم أنه مدرب مذهل في كل شيء.

وكان السبب في نجاح الفريق هو التحسن المذهل في الدفاع الذي استقبل 46 هدفا تحت قيادة جولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري، قبل أن يعود زيدان فجأة في مارس 2019.

واستمرت مشاكل ريال مدريد الدفاعية، واستقبل 6 أهداف في أول 4 مباريات هذا الموسم، لكن رد فعله كان جيدا وحافظ على شباكه نظيفة، 10 مرات في 15 مباراة تالية.

وتحسن أداء دفاع ريال مدريد بشكل أكبر منذ عودة المسابقة بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، واهتزت شباكه 3 مرات في 9 مباريات، وخرج بشباك نظيفة 5 مرات متتالية لأول مرة منذ 2008.

وقال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد "زيدان نعمة من السماء، أتمنى استمراره معنا لفترة طويلة جدا. يمكن للبعض أن ينتقدوه كما يريدون وسنواصل حصد الألقاب معه". 

تجاوز العقبات

واجه زيدان، مشكلة كبيرة عندما تلقى فريقه هزيمة ثقيلة 0-3 أمام باريس سان جيرمان في سبتمبر الماضي، ثم خسر أمام ريال مايوركا الصاعد من الدرجة الثانية في أكتوبر.

وتكهنت وسائل إعلام إسبانية، برحيل زيدان، على أن يحل مكانه جوزيه مورينيو الذي كان عاطلا عن العمل في ذلك الوقت.

لكن زيدان تجاوز العاصفة وقاد ريال مدريد لمسيرة خالية من الخسارة في 15 مباراة بالدوري الإسباني.

كما تعامل زيدان مع سلسلة من الإصابات الخطيرة مثل فقدان ماركو أسينسيو لمدة 11 شهرًا بسبب جراحة في الركبة، بينما ابتلي موسم هازارد الوافد الجديد بسلسلة من الإصابات في الكاحل.

وفي إثبات على استغلال زيدان تشكيلة الفريق كاملة، سجل 21 لاعبا مختلفا أهدافا في الدوري، فيما أعاد الحيوية للاعبيه الكبار الذين تم وصفهم أنهم تجاوزوا أفضل أوقاتهم ومن بينهم مودريتش ومارسيلو وإيسكو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زيدان ريال مدريد رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

4 مستجدات بشأن سد النهضة.. تحركات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

منذ ثلث ساعة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 19 ساعة

"بالمايوه".. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي على البحر والأخير: "بتغفليني"

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يُطالب الزمالك بسرعة انهاء هذه الصفقة

منذ 41 دقيقة

القصة الكاملة لاقتراب موليكا من الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

نجم برشلونة أكبر الخاسرين بعد تتويج ريال مدريد بلقب الليجا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن الفريق الذي يشجعه محمد صلاح

منذ 41 دقيقة

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 م

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

03:19 م

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

06:38 م

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

09:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام