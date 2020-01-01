إنجي وجدان تعود لـ"إنتسجرام" بدون ميك أب

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:02 م
انجي وجدان
انجي وجدان
مي مرسي
عادت الفنانة إنجي وجدان إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مرة أخرى حيث شاركت صورة تعبر من خلالهاعن اشتياقها للجمهور،وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "وجدان" قائله: "وحشتوني كلكو"،وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "عثولة ربنا يحميكي"،"العسل إنجي وجدان"،"أنا بحبك جدا انزلي بقا بالجزء من طلعت روحي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي وجدان مشاركتها في مسلسل "طلعت روحي"، بجانب عدد من الفنانين وهو مسلسل درامي كوميدي، ويحكي كل حلقة قصة جديدة ومغامرة مختلفة وحقق نجاحا كبيرا عقب عرضه.
إنجي وجدان تعود لـ"إنتسجرام" بدون ميك أب
إنجي وجدان تعود لـ"إنتسجرام" بدون ميك أب
إنجي وجدان تعود لـ"إنتسجرام" بدون ميك أب
إنجي وجدان تعود لـ"إنتسجرام" بدون ميك أب

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