كريم فهمي يستمتع بالأجواء الصيفيةبصحبة خالد سليم وهشام ماجد

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شارك الفنان كريم فهمي صورة، تجمعه بهشام ماجد وخالد سليمن أثناء استمتاعهم بالأجواء الصيفية وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "فهمي" تعليقا على الصورة قائلا: "الحبايب"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "أحلى فهمي في الدنيا"،"أجمل صورة شوفتها النهاردة وأجمل فنانين،في الدنيا بحبكم أوي والله"،"البرنس خالد سليم".



يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي، مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وشريف منير، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الفنانين.

