بمشاركة أحمد حجازي.. وست بروميتش يسقط أمام هيدرسفيلد بالشامبيونشيب.. وليدز يونايتد يصعد رسميا للبريميرليج





سقط نادى وست بروميتش المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني أحمد حجازي بالخسارة خارج ارضه أمام نظيره نادي هيدرسفيلد تاون بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي للدرجة الاولي شامبيون شيب.





وشارك مدافع منتخبنا الوطني أحمد حجازي فى المباراة كاملة ليظل فريقه فى المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية قبل النهاية بجولة واحدة.





وبهذه النتيجة يصعد رسميا نادى ليدز يونايتد الي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد أن انفرد بصدارة ترتيب بطولة الشامبيون شيب قبل جولة واحدة على النهاية.





وضمن رسميا نادى هيدرسفيلد تاون البقاء فى بطولة الشامبيون شيب بعد أن نجح فى الحصول على ثلاث نقاط أمام وست بروميتش وضعته فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.



