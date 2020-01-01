بمشاركة أحمد حجازي.. وست بروميتش يسقط أمام هيدرسفيلد بالشامبيونشيب.. وليدز يونايتد يصعد رسميا للبريميرليج

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى

سقط نادى وست بروميتش المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني أحمد حجازي بالخسارة خارج ارضه أمام نظيره نادي هيدرسفيلد تاون بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي للدرجة الاولي شامبيون شيب.

وشارك مدافع منتخبنا الوطني أحمد حجازي فى المباراة كاملة ليظل فريقه فى المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية قبل النهاية بجولة واحدة.

وبهذه النتيجة يصعد رسميا نادى ليدز يونايتد الي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد أن انفرد بصدارة ترتيب بطولة الشامبيون شيب قبل جولة واحدة على النهاية.

وضمن رسميا نادى هيدرسفيلد تاون البقاء فى بطولة الشامبيون شيب بعد أن نجح فى الحصول على ثلاث نقاط أمام وست بروميتش وضعته فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وست بروميتش ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي أحمد حجازي

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة أكبر الخاسرين بعد تتويج ريال مدريد بلقب الليجا

منذ حوالي 5 ساعات

القصة الكاملة لاقتراب موليكا من الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن الفريق الذي يشجعه محمد صلاح

منذ 41 دقيقة

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

4 مستجدات بشأن سد النهضة.. تحركات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن

منذ حوالي 9 ساعات

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يُطالب الزمالك بسرعة انهاء هذه الصفقة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 19 ساعة

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 6 ساعات

"بالمايوه".. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي على البحر والأخير: "بتغفليني"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

باستثناء النني.. أسبوع مميز للمحترفين المصريين في أوروبا

يوم مميز للمحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية

حصاد المحترفين المصريين في عام 2019.. صلاح يحصد البطولات مع ليفربول وتريزيجيه يتألق مع أستون فيلا

تعرف على الفرق الأقرب للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز

فى مبارته رقم الـ 100.. حجازى يشارك فى فوز وست بروميتش على شيفيلد وينزداي بالشامبيونشيب

تقرير - حصاد المحترفين المصريين فى الدوريات الأوروبية هذا الأسبوع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 م

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

03:19 م

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

06:38 م

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

09:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام