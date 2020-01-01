جولة لوزير السياحة والآثار بمتحف التاريخ القومي لبيلاروسيا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:38 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام زيدان
التقى مساء اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بنائب وزير الثقافة البيلاروسي نيابة عن وزير الثقافة الذى تواجد في مهمة خارج البلاد وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة البيلاروسية منسك على رأس وفد مصري سياحي، 

ومن جانبه، رحب نائب وزير الثقافة البيلاروسي بالوزير والوفد المرافق له، مشيرا إلى حرص وزير الثقافة البيلاروسي على استقبالهم لكن وجوده خارج البلاد في مهمة رسمية حال دون ذلك.

وأشاد نائب الوزير بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين خاصة على المستوى الرسمي والشعبي، مشيراً إلى رغبة بلاده في تعزيز التعاون في مجالي الثقافة والآثار.

وخلال اللقاء اتفق الجانبان علي عمل لقاءات ومباحثات على المستوي الفني لتبادل الخبرات وتوقيع اتفاقيات في مجال العمل الأثري وتدريب العاملين.

وعقب ذلك، اصطحب نائب وزير الثقافة، الدكتور خالد العناني والوفد المرافق له في جولة لزيارة متحف التاريخ القومي ببيلاروسيا، حيث تفقد خلالها الوزير والوفد قاعات المتحف والقطع المعروضة به من أيقونات وعملات أثرية.

الجدير بالذكر أن الوفد المصري المرافق لوزير السياحة والآثار فى زيارته للعاصمة البيلاروسية منسك يضم رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار.

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عقد مساء أمس الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار مؤتمرا صحفيا، حضره ممثلي أهم وكالات الأنباء والصحف والمجلات والقنوات التليفزيونية الأوكرانية، وذلك في ختام زيارته لأوكرانيا والتى تضمنت عقد عدة لقاءات رسمية ومهنية هامة مع الجانب الأوكراني.

ويأتي المؤتمر لاستعراض أهم المستجدات في قطاع السياحة في مصر، لا سيما في ظل استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الجاري.

وخلال المؤتمر، قام الدكتور خالد العناني بالرد على جميع تساؤلات وسائل الإعلام واستفساراتهم حول استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر من الخارج، وعن الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع . 

وأشار الوزير إلى حرصه علي زيارة الغردقة وشرم الشيخ ولقاء السائحين المتواجدين على الشواطئ وفي الفنادق منهم السائحين الأوكرانيين للاطمئنان منهم على مدي الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية من تباعد وغيرها من ضوابط السلامة الصحية، حيث أكد السائحون على أن مصر بجوها الدافئ وأماكنها المفتوحة والضوابط المقررة توفر مناخ صحي مثالي لرحلاتهم السياحية، مما جعلهم يستمتعون بأوقات رائعة بمصر في أمان.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بوضع الحكومة الأوكرانية لمصر في المنطقة الخضراء التي تجعل السائحين الوافدين منها لا يحتاجون إلى عمل حجر صحي إلزامي في اوكرانيا بعد عودتهم من مصر، وفى هذا الشأن، رحب الدكتور خالد العناني بهذا القرار الذي سيساهم بالطبع في زيادة حركة السائحين الأوكرانيين إلى مصر.

وفى سياق متصل، أجرى الدكتور خالد العناني لقاءات إعلامية منفردة من بينها لقاءات مع قنوات أوكرانيا ٢٤، و Choice ، وStopcor ، و Chamber media، تحدث خلالها الوزير عن المؤشرات الإيجابية لعودة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، لافتا إلى وصول 41 رحلة طيران من أوكرانيا الي محافظتي جنوب سيناء و البحر الأحمر، من بينهم 27 رحلة طيران إلى شرم الشيخ، و14 رحلة إلى الغردقة، وذلك منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة اليهما اعتبارا من أول يوليو الجاري.

واستعرض الوزير بعض عوامل الجذب السياحي المختلفة في مصر، لافتا في حديثه إلى قيام الوزارة بعمل متحف للاثار في مدينة الغردقة والذي يعد أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر مما يساهم في ربط السياحة الثقافية بالسياحة الترفيهية والشاطئية، مثله مثل متحف شرم الشيخ والذي سيتم افتتاحه قريبا، بالإضافة الى إبراز الإمكانات الهائلة لمصر وما تتمتع به من تنوع وغنى في منتجاتها السياحية التي تجذب جميع الشرائح وترضى كافة الأذواق من السائحين.

وألقى الوزير الضوء على الحوافز والتخفيضات التي تقدمها مصر لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية الكبرى لتنظيم الرحلات الى المحافظات السياحية المصرية.  

وخلال هذه اللقاءات دعي الدكتور خالد العناني الشعب الأوكراني لزيارة مصر، والاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية الفريدة.

هذا وقد حظيت زيارة وزير السياحة والآثار إلى أوكرانيا بصدي وبتغطية إعلامية موسعة فى كافة وسائل الإعلام الأوكرانية، كما أبرزت هذه الوسائل اللقاءات الرسمية والمهنية التى أجرها الوزير خلال الزيارة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يتوجه اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إلى العاصمة البيلاروسية منسك على رأس وفد سياحي.
جولة لوزير السياحة والآثار بمتحف التاريخ القومي لبيلاروسيا
جولة لوزير السياحة والآثار بمتحف التاريخ القومي لبيلاروسيا
جولة لوزير السياحة والآثار بمتحف التاريخ القومي لبيلاروسيا
جولة لوزير السياحة والآثار بمتحف التاريخ القومي لبيلاروسيا
جولة لوزير السياحة والآثار بمتحف التاريخ القومي لبيلاروسيا
جولة لوزير السياحة والآثار بمتحف التاريخ القومي لبيلاروسيا
جولة لوزير السياحة والآثار بمتحف التاريخ القومي لبيلاروسيا
جولة لوزير السياحة والآثار بمتحف التاريخ القومي لبيلاروسيا

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