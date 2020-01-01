بتهمة الفساد.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على نجل رئيس نيكاراغوا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:32 م
رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا
رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا

قامت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، بفرض عقوبات على ابن ثان لرئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا متهمة إياه بالفساد ونشر دعاية للنظام، ويعد ذلك أحدث مساعي واشنطن للضغط على الحكومة اليسارية في ماناغوا.

 

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إنها أدرجت بالقائمة السوداء خوان كارلوس أورتيغا موريلو، وخوسيه خورخي موخيكا ميخيا، وهو ممثل شخصي لأسرة أورتيغا، وشركتين قالت إنهما استخدماها "لنشر دعاية للنظام في نيكاراغوا وغسل الأموال".

 

واتهمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكومة نيكاراغوا بتركيز السلطة في أيدي الرئيس وزوجته، نائبة الرئيس روساريو موريو، التي تخضع بالفعل لعقوبات أمريكية إلى جانب مسؤولين آخرين في نيكاراغوا.


هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.


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