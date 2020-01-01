بتهمة الفساد.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على نجل رئيس نيكاراغوا

قامت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، بفرض عقوبات على ابن ثان لرئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا متهمة إياه بالفساد ونشر دعاية للنظام، ويعد ذلك أحدث مساعي واشنطن للضغط على الحكومة اليسارية في ماناغوا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إنها أدرجت بالقائمة السوداء خوان كارلوس أورتيغا موريلو، وخوسيه خورخي موخيكا ميخيا، وهو ممثل شخصي لأسرة أورتيغا، وشركتين قالت إنهما استخدماها "لنشر دعاية للنظام في نيكاراغوا وغسل الأموال".

واتهمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكومة نيكاراغوا بتركيز السلطة في أيدي الرئيس وزوجته، نائبة الرئيس روساريو موريو، التي تخضع بالفعل لعقوبات أمريكية إلى جانب مسؤولين آخرين في نيكاراغوا.



