كارتيرون يُطالب الزمالك بسرعة انهاء هذه الصفقة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:31 م
الزمالك
الزمالك
محمد الصو
طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة ناديه بسرعة إنهاء الحصول على خدمات نجم بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب كارتيرون، في التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق السماوي، لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأبدى اللاعب، موافقة وترحيب في وقت سابق باللعب ضمن صفوف القلعة البيضاء، وسط أنباء تؤكد على توقيعه عقود رسمية.

ومن المنتظر أن يجدد المارد الأبيض، مفاوضاته مع بيراميدز سبورت، للوصول إلى نقطة اتفاق حول الشروط المادية، للتنازل عن دونجا بصفة رسمية بالموسم المقبل.

وكان دونجا، وقع منذ أشهر قليلة على عقود تجديده مع فريقه لمدة ثلاث مواسم مقبلة، بناءً على طلب من الكرواتي أنتي تشايتش المدير الفني، للحفاظ على قوامه الرئيسي.

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كارتيرون دونجا بيراميدز الزمالك

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