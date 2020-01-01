في ذكرى ميلادها.. نادرة أمين أول مطربة تٌغني للجيش المصري

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تحل اليوم ذكرى ميلاد أميرة الطرب نادرة أمين، إحدى صانعات الونس والبهجة في القرن الماضي.



لا يكاد كثيرون يعرفون عنها شيئًا، خصوصًا مع بزوغ نجم فنانات كثيرات معاصرات لها، كأم كلثوم.



كانت نادرة، أول مطربة مصرية تغنى للجيش المصرى، فقد قامت بالغناء للجيش فى عام 1948 أثناء حرب فلسطين، فغنت أغنيتها الوطنية "يا مصري قوم احمي الوطن"، وكانت أغنية مشهورة وقتها.



كما غنت للجيش المصرى أيضًا أثناء ثورة 23 يوليو أغنيتها "آه يا بحر النيل الغالي"، وبعد أن نالت نجومية كبيرة وشهرة فائقة، عكفت طائفة لا يستهان بها من الملحنين المشهورين على التلحين لها؛ مثل محمد القصبجي، داود حسني، محمد عبد الوهاب، محمود الشريف، رياض السنباطي، فريد غص، وغيرهم.



ومن أشهر أغانيها: لما بدا يتثنى، ما احتيالي يا رفاقي، بين الزهور والميه، ساعة الصفو، وكانت تلك الأغنية من كلمات وأشعار عباس محمود العقاد، كما طرقت أيضًا باب الغناء الديني؛ فسجلت للإذاعة المصرية دعاء (يا رب هيئ لنا من أمرنا رشَدًا)، ومن الطرائف أنها تولت بنفسها تلحين هذا الدعاء.



فى ستينيات القرن الماضى اعتزلت الغناء تمامًا، ولولا أن الرئيس جمال عبد الناصر، قرر صرف معاش شهري لها لما وجدت ما تنفقه على نفسها.



رحلت المطربة نادرة أمين، فى 24 يوليو سنة 1990 بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ84 عامًا.