كورونا.. إسرائيل تسجل أكثر من 1.9 ألف إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 1929 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي رصدت في إسرائيل منذ بداية الجائحة 47459.

وأفادت الصحة الإسرائيلية أنه وحتي اليوم يوجد 26322 حالة نشطة لـ"كوفيد-19"، بما في ذلك 208 مرضى في حالة خطرة 56 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، واقترب معدل الإصابات اليومية بكورونا في إسرائيل بذلك من عتبة الألفين يوميا.

وفي محاولة لردع تفشي الوباء، قررت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تشهد خلافات داخلية ملموسة إعادة فرض إغلاق شامل في عموم البلاد لكن في أيام عطلة نهاية الأسبوع فقط.



