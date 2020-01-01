كورونا.. إسرائيل تسجل أكثر من 1.9 ألف إصابة جديدة بالفيروس

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:22 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 1929 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي رصدت في إسرائيل منذ بداية الجائحة 47459.

 

وأفادت  الصحة الإسرائيلية أنه وحتي اليوم يوجد 26322 حالة نشطة لـ"كوفيد-19"، بما في ذلك 208 مرضى في حالة خطرة 56 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، واقترب معدل الإصابات اليومية بكورونا في إسرائيل بذلك من عتبة الألفين يوميا.

 

وفي محاولة لردع تفشي الوباء، قررت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تشهد خلافات داخلية ملموسة إعادة فرض إغلاق شامل في عموم البلاد لكن في أيام عطلة نهاية الأسبوع فقط.


هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.


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