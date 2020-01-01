ريهام أيمن تشعل "إنستجرام" بفستان إسود قصير

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شاركت الفنانة ريهام أيمن، صورة من أحدث جلسات تصوير لها أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "أيمن" تعليقا على الصور قائله: "نعم أنا رقيقة"، وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "حبيبتي القمر"،"جميلة جدا جدا"،"بنت جميلة".



يذكر أن الفنانة ريهام أيمن، كانت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وعدد من الفنانين والذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه، وتزوجت من زميلها شريف رمزي عام 2015.

