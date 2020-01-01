رئيس الزمالك يعرض رسالة تهديد «أبوسنيدة»

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:18 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
رامي بشاي

قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعرض رسالة من الضابط القطري أبو سنيدة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر النادي اليوم الجمعة بحضور مسئولي الجروبات والصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وقام أحد أعضاء الجروبات بقراءة الرسالة على الملأ، حيث تضمنت تهديدًا واضحًا وصريحًا لرئيس نادي الزمالك، وبعض الألفاظ الخارجة ضد شخص منصور.

كما حملت الرسالة االمسيئة جملة: "إحنا مراقبينك ومراقبين مؤتمرك".

مرتضى منصور لجماهير الزمالك: لا تنجرفوا وراء الشائعات والمهاترات

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة إلى جماهير الفارس الأبيض خلال اجتماع اليوم الجمعة بأعضاء القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته لأعضاء نادي الزمالك: "أبو سنيدة قام بإرسال رسالة على هاتفي قائلا الحمدلله الفتنة اشتعلت، ومن هنا أقول للخطيب لن أسمح بعمل الفتنة في مصر، وأقول لجماهير نادي الزمالك المحترمين لا تنجرفوا خلف هذه المهاترات" .

وتابع: "نحن نعلم دورنا جيداً نحو مصر، لذلك نحن ندعم بلدنا في حربها ضد الإرهاب ونساند بلدنا في جميع الملفات الهامة".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور قطر رئيس الزمالك الزمالك

أخبار تهمك

مرتضى منصور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

القصة الكاملة لاقتراب موليكا من الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلونة أكبر الخاسرين بعد تتويج ريال مدريد بلقب الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

من هو الفرنسي "أدريان تريبيل" صفقة الأهلي المُحتملة؟

منذ ساعة و نصف

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الحكومة ينشر أحدث صور لتطوير عين الصيرة.. ويعلق "معجزة يا مصريين"

منذ ساعة

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 18 ساعة

"بالمايوه".. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي على البحر والأخير: "بتغفليني"

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي السابق ينتقد انتقال المثلوثي للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ ساعتين

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

منذ أقل من ساعتين

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 5 ساعات

4 مستجدات بشأن سد النهضة.. تحركات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

مرتضى يذيع "سيديهات" خطة اغتياله: "طظ في قطر"

يوم الثلاثاء يحرج الرئيس.. سقطة فادحة في "سيديهات" مرتضى منصور (صور)

عاجل.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل تهديده بالقتل: "ضابط قطري"

مرتضى منصور: نحن في زمن الكورونا

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لرئيس الأهلي

أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة إلى مدرب الزمالك الجديد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:19 م

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

06:38 م

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

06:31 م

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

09:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام