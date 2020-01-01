الأهلي أم الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن الفريق الذي يشجعه محمد صلاح

روى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كواليس عودة أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق إلى صفوف نادي الزمالك من أوروبا.





وقال منصور في تصريحاته اليوم: "ميدو تحدث معي بشكل شخصي بحضور أحمد وأمير مرتضى منصور وخالد الغندور ومحمد أبو العلا عندما كان شخص هادي، وطلب مني التواجد في نادي الزمالك لمدة ٦ أشهر على سبيل الإعارة".





وأضاف: "ميدو قال لي بأنه سوف يحصل على إذن من فريقه في أوربا للتواجد في الزمالك لمدة ٦ أشهر ولكن الصفقة لم تتم في النهاية".





وتابع: "شعور جميل من العالمي أحمد حسام ميدو، وأقول ميدو العالمي الزملكاوي مع احترامي الكامل لمحمد صلاح الذي أراه العالمي الثاني الزملكاوي أيضاً".



