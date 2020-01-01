الأهلي أم الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن الفريق الذي يشجعه محمد صلاح
الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:31 م
رامي بشاي
روى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كواليس عودة أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق إلى صفوف نادي الزمالك من أوروبا.
وقال منصور في تصريحاته اليوم: "ميدو تحدث معي بشكل شخصي بحضور أحمد وأمير مرتضى منصور وخالد الغندور ومحمد أبو العلا عندما كان شخص هادي، وطلب مني التواجد في نادي الزمالك لمدة ٦ أشهر على سبيل الإعارة".
وأضاف: "ميدو قال لي بأنه سوف يحصل على إذن من فريقه في أوربا للتواجد في الزمالك لمدة ٦ أشهر ولكن الصفقة لم تتم في النهاية".
وتابع: "شعور جميل من العالمي أحمد حسام ميدو، وأقول ميدو العالمي الزملكاوي مع احترامي الكامل لمحمد صلاح الذي أراه العالمي الثاني الزملكاوي أيضاً".
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