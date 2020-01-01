بسبب مخدر "الفنتانيل".. واشنطن تفرض عقوبات على شركة و4 مواطنين صينيين

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه تم فرض عقوبات على شركة و4 مواطنين صينيين، بعد أن تورطوا بنقل شحنات كبيرة بطريقة غير شرعية من دواء "الفنتانيل" إلى الولايات المتحدة الإمريكية.

 

وقالت الوزارة إن الأشخاص المعنيين بالعقوبات لهم علاقة مع مجموعة Zheng DTO التي خضعت لعقوبات أمريكية في وقت سابق بسبب إسهامها في تدفق "الفنتانيل" المحظور والمواد المتعلقة به إلى الولايات المتحدة.

 

وأفادت الشركة بأنها فرضت عقوبات أيضا على شركة Global United Biotechnology Inc لارتباطها بمجموعة Zheng DTO.

 

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في العام المنصرم، عقوبات على 3 رجال صينيين بتهمة الاتجار غير المشروع في "الفنتانيل". واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بنقض تعهداتها بوقف تدفق هذا المخدر إلى الولايات المتحدة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الخزانة الامريكية واشنطن عقوبات الولايات المتحدة على الصين الولايات المتخدة الصين

أخبار تهمك

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي السابق ينتقد انتقال المثلوثي للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 18 ساعة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلونة أكبر الخاسرين بعد تتويج ريال مدريد بلقب الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الحكومة ينشر أحدث صور لتطوير عين الصيرة.. ويعلق "معجزة يا مصريين"

منذ ساعة

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 5 ساعات

"بالمايوه".. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي على البحر والأخير: "بتغفليني"

منذ حوالي 3 ساعات

من هو الفرنسي "أدريان تريبيل" صفقة الأهلي المُحتملة؟

منذ ساعة و نصف

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ ساعتين

4 مستجدات بشأن سد النهضة.. تحركات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن

منذ حوالي 8 ساعات

القصة الكاملة لاقتراب موليكا من الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ولاية أمريكية تستعد لتنفيذ أول عقوبة إعدام باستخدام "الفنتانيل"

ترامب: العقوبات على إيران أتية

واشنطن تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

عقوبات أمريكية على كيانات إيرانية ينقلون شحنات نفط لسوريا

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا

تحذير أمريكي من التعامل مع شركات الطيران الإيرانية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:19 م

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

06:38 م

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

06:31 م

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

09:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام