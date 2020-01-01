بسبب مخدر "الفنتانيل".. واشنطن تفرض عقوبات على شركة و4 مواطنين صينيين

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه تم فرض عقوبات على شركة و4 مواطنين صينيين، بعد أن تورطوا بنقل شحنات كبيرة بطريقة غير شرعية من دواء "الفنتانيل" إلى الولايات المتحدة الإمريكية.

وقالت الوزارة إن الأشخاص المعنيين بالعقوبات لهم علاقة مع مجموعة Zheng DTO التي خضعت لعقوبات أمريكية في وقت سابق بسبب إسهامها في تدفق "الفنتانيل" المحظور والمواد المتعلقة به إلى الولايات المتحدة.

وأفادت الشركة بأنها فرضت عقوبات أيضا على شركة Global United Biotechnology Inc لارتباطها بمجموعة Zheng DTO.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في العام المنصرم، عقوبات على 3 رجال صينيين بتهمة الاتجار غير المشروع في "الفنتانيل". واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بنقض تعهداتها بوقف تدفق هذا المخدر إلى الولايات المتحدة.