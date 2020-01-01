"ليس عليك أن تكون نباتيا" رسالة مينا مسعود بالتزامن مع موعد طرح كتابه الجديد

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كشف الفنان العالمي مينا مسعود عن موعد طرح كتابه الجديد، بعدما نشر صورة عبر حسابه الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ممسكا بجريدة "The wall street journal"، في أحد شوارع سان فرانسيكو في كاليفورنيا، منوها عن جولته في

evolving vegan.



وعلق "مسعود" على الصورة قائلا:" لا أستطيع أن أخبركم يا رفاق عن مدى حماسي لكتابى، يوم 15 سبتمبر، ليس عليك أن تكون نباتيا حتى تتمكن من استخدام هذا الكتاب"



وتابع حديثه قائلا:" ولكن عليك أن تحب الطعام، الطعام المصرى، المكسيكى، والإيطالي، والتايوانى، والهندي، والأمريكى، والإثيوبى، والبوليفى.. كل ذلك يوم 15 سبتمبر"





ويشار إلى أن مينا مسعود يعرف بكونه شخص نباتي وقام بتقديم برنامج تلفزيوني هو Evolving Vegan، ومن ناحية أخرى تم اختيار مينا ليكون ممثلاً رسمياً لمصر في مبادرة تحدث المصرية وهي حملة تهدف إلى حماية هوية المغتربين المصريين وبالأخص الأطفال وذلك في سبتمبر ٢٠١٩.





والجدير بالذكر أن مينا مسعود من أصل مصري، ولد في عام 1991، بالقاهرة لأسرة هاجرت إلى كندا عندما كان طفلًا، ونشأ في ماركهام، أونتاريو بكندا، ثم التحق بجامعة تورنتو قبل الانتقال إلى برنامج الفنون بجامعة رايرسون، وانطلاقته الحقيقية بدأت بعد مشاركته في النسخة الحية من فيلم "علاء الدين- Aladdin" من إنتاج شركة ديزني الأمريكية، وهو أول دور بطولة له، بجانب النجم ويل سميث.

