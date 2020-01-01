شاهد.. بدرية طلبة تغازل جنهورها بإطلالة أنيقة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:17 م
بدرية طلبة
بدرية طلبة
نادين نجدي



شاركت الفنانة بدرية طلبة جمهورها بنشر صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


علقت بدية على الصورة قائلة:"اللهُم صبراً اللهُم جبراً اللهُم قوة" ، وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات.


ويُذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في مسلسل البرنس خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وشارك فى بطولة العمل، كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه؛ ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

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