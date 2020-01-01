نادي قضاة مجلس الدولة يحتفل بأعضائه الجدد (صور)

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:05 م
الاحتفالية
الاحتفالية
هدير حمزة
أقام نادي قضاة مجلس الدولة بدمياط، حفلًا للأحتفال بانضمام دفعة جديدة من أعضاء مجلس الدولة الجدد بوظيفة مندوب مساعد، وفقًا للقرار الرئاسي بتعين دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق والشريعة دفعتي 2014 2015.

افتتح الحفل بحضور المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، والمستشار عبد الفتاح محرم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة بدمياط والمستشار الدكتور جمال البلقاسي والمستشار الدكتور أحمد عبد السلام والمستشار محمد رياض عضو هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار محمد سمير نصر، نائب رئيس مجلس الدولة.

وشمل قرار التعيين علي اسماء كلا من المستشار ين رضا شحاته، محمود احمد العدوي نوارة، مصطفي معتمد، محمد عبد المولي.

الجدير بالذكر أن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارات بتعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعتي20142015، وتعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة،و معاوني للنيابة العامة، وتعيين معاونى للنيابة الإدارية.

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وفي سياق أخر، أصدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارا بشأن الحكم في بطلان تشكيل هيئة مكتب المحامين.

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى طالب فيها بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتبب المحامين والمتضمن ٤ أعضاء لمنصب الأمين العام، و٤ آخرين لمنصب وكيل النقابة لجلسة ٩ أغسطس المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٣٩١٤ لسنة٧٤ قضائية واختصمت نقيب المحامين جائى عطية.

وذكرت الدعوى أن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التى مرت عليها ثلاثة شهور ويخالف القانون بتشكيله الحالى وذلك لتضارب القرارات وتعدد المنصب الذى يشغله عضو فقط.

وفي سياق متصل، أرست الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، مبدأ قضائي جديد، أجازت بموجبه إلغاء التوكيل العام الرسمي الشامل بالإرادة المنفردة، مؤكدة أن امتناع مصلحة الشهر العقاري عن إلغاء التوكيل يشكل قرارا إداريا يجوز الطعن عليه بالإلغاء.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبدالغني، د. فتحي السيد، ورأفت عبدالحميد، وحامد المورالي، وأحمد ضاحي عمر، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
نادي قضاة مجلس الدولة يحتفل بأعضائه الجدد (صور)
نادي قضاة مجلس الدولة يحتفل بأعضائه الجدد (صور)
نادي قضاة مجلس الدولة يحتفل بأعضائه الجدد (صور)
نادي قضاة مجلس الدولة يحتفل بأعضائه الجدد (صور)
نادي قضاة مجلس الدولة يحتفل بأعضائه الجدد (صور)
نادي قضاة مجلس الدولة يحتفل بأعضائه الجدد (صور)
نادي قضاة مجلس الدولة يحتفل بأعضائه الجدد (صور)
نادي قضاة مجلس الدولة يحتفل بأعضائه الجدد (صور)

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هيئة قضايا الدولة نادي قضاة مجلس الدولة كليات الحقوق السيسي احتفال

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