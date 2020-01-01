صحيفة: إعلان القاهرة خطوة رادعة لأحلام أردوغان في ليبيا

خطوة فارقة ورادعة لأحلام تركيا في ليبيا، فالرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بمشايخ وأعيان القبائل الليبية مؤكدا أن أمن ليبيا القومي هو من أمن مصر القومي





كما دعا السيسي لضرورة وقف القتال بين جميع الأطراف وإنهاء سيطرة الميليشيات والمرتزقة على الدولة العربية، حيث أكد أن مصر تتعامل مع ليبيا "وحدة واحدة" ولن تمر مخططات تقسيمها، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز".

وأكد وفد القبائل الليبية، خلال لقاء السيسي، مساء أمس بالقاهرة، أن تدخل مصر في ليبيا يأتي لحماية بلادهم وتنظيفها من المستعمر التركي.

تنظيف ليبيا من الغزاة

أكد الشيخ الطيب الشريف خير الله، شيخ قبيلة العبيدات، أن تدخل مصر في ليبيا يأتي لحماية بلادهم وتنظيفها من المستعمر التركي.

وأضاف الشريف: نرى في تدخل مصر لحماية ليبيا كل إيمان وثقة من أجل دفاع شقيق عن شقيقه وجار عن جاره.

وأكد أن روابط مصر وليبيا تتجاوز كافة المعوقات كونها "أمن مشترك" يجمعه تاريخ وجغرافيا وصلة رحم وقرابة تزداد مع الشدائد والأزمات.

وتابع: قبائل ليبيا وجيشها وشعبها يناشدون جيش مصر ورئيسها وشعبها لتنظيف ليبيا من الغزاة الأتراك، ومن يساندهم ممن يريدون تفريق شملها وتسليمها للإرهابيين والمرتزقة من أجل تهديد أمن مصر والمنطقة.

تفويض السيسي

طالب الشيخ مفتاح معتوق، كبير وأحد حكماء قبيلة الورفلة في ليبيا، الحكومة والجيش المصري بالوقوف إلى جانب ليبيا والدفاع عنها ضد المعتدين.

وأضاف معتوق: لا نخشى أي اعتداء أجنبي لأن مصر معنا، مشيراً إلى أن تركيا تحتل بالكامل المنطقة الغربية من الدولة الليبية، معلنا تفويض الرئيس السيسي والجيش المصري لدخول ليبيا.

أحفاد عمر المختار

أكد الشيخ حافظ خطاب، أحد مشايخ وأعيان ليبيا، أن دخول الجيش المصري يأتي حماية للأمن الليبي والأمن القومي المصري، مؤكدا أن الشعبين المصري والليبي واحد.

وأوضح خطاب، أن حضورهم إلى مصر اليوم جاء لنقل تحيات الشعب الليبي، قائلا: عاجزون عن الشكر لمصر فهي الأقرب لنا عرفيا وجغرافيا واجتماعيا وسياسيا.

وتابع: نحن شعب واحد لا نقبل التفريق بين الشعبين الليبي والمصري، أما من ناحية التفويض فصاحب البيت لا يستأذن لدخوله.

وأضاف: المشير خليفة حفتر قال للبرلمان إن من حق الجيش المصري الدخول إلى ليبيا ونسأل الله أن يقينا شرور الحرب ونسأل الله أن يفتح أبواب السلام ولكن إذا كتب القتال فنحن لها، نحن أحفاد عمر المختار الذي قال نحن لا نستسلم ننتصر أو نموت ونحن نسير على نهجه كقبائل ليبيا، وأمامكم أبناؤنا ليس فقط لتحرير ليبيا ولكن في منطقة من الأمة العربية.