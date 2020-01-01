ليفربول يسعى لخطف صفقة نابولي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ليفربول الإنجليزي بطل البريميرليج في الموسم الحالي يرغب في التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين نجم هجوم ليل الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارموقع  توتو ميركاتو ويب الإيطالي فإن بطل البريميرليج قد يوقف إنتقال النجم النيجيري المتوقع إلى صفوف نابولي الإيطالي.

وأكد الموقع الإيطالي أن بعض التقارير الصحفية أشارت في الأيام الماضية إلى إستعداد نابولي لدفع مبلغ 81 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات النجم النيجيري.

وأوضح الموقع الإيطالي أن أوسيمين البالغ من العمر 21 عاماً يعتبر من أفضل المهاجمين الشباب في أوروبا بعد أن قدم آداءًا رائعًا في موسمه الأول مع ليل.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن النجم النيجيري تمكن من تسجيل 18 هدفا وصنع6 تمريرات حاسمة خلال 38 مباراة خاضها في الموسم الحالي.

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