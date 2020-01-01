مرتضى منصور: من لا يحترم الزمالك لن نحترمه.. وكلنا ندعم رئيس الجمهورية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
رامي بشاي


شدد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن إدارة الزمالك، لا تنسى أبناءها ولديها أصل، مشيرا إلى أنه تم الاحتفال بعيد ميلاد حسن شحاتة نجم ومدرب الفريق الأول الأسبق لمدة ساعة ونصف بقناة النادي، لكنه عندما اتصلت به بالقناة من أجل عمل مداخلة هاتفية رفض.

وأضاف منصور، أن أي شخص لن يحترم النادي وقناته وشعاره وجماهيره فلن يتم إحترامه، موضحا أن نادي الزمالك أكبر من مرتضى وحسن شحاتة والجميع ، ولابد أن يعلم الجميع بأنه لا يوجد لاعب ارتدى قميص نادي الزمالك مجانا.

ووجه رئيس الزمالك رسالة مهمة لجماهير النادي قائلا: "استمروا خلف الكيان ولا تنظروا إلى أي شيء آخر".

واختتم مرتضى منصور حديثه بمطالبة الجميع بدعم رئيس الجمهورية بشكل فعلي وإطلاق هاشتاج "مصر كلها وراك يا سيسي".

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