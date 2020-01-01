أنشطة تساعد على تحسين الصحة النفسية لمواجهة كورونا.. اعرفها

سجلت مصر، عدد مصابين بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس 85771 حالة منهم 26691 حالة شفيت، و4120 حالة وفاة، سجلت مصر 928 حالة إيجابية للفيروس ضمن إجراءات التقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها وزارة الصحة بالإضافة إلى وفاة 53 حالة جديدة، مع ارتفاع عدد المصابين، كشفت الوزارة أبرز الأنشطة التي تساعد على تقوية الصحة النفسية لمواجهة كورونا.





محاربة التنمر

نشرت وزارة الصحة والسكان، على فيس بوك، فيديو يستهدف محاربة التنمر على المصابين بكورونا أو المتعافين من الفيروس بعد رحلة علاج فى المستشفيات، كانت وزارة الصحة والسكان،





أعلنت وزارة الصحة، أن لوم أو السخرية من مصاب فيروس كورونا أو المشتبه في إصابته يدفع المصابين لإخفاء مرضهم وعدم طلب المساعدة هو مايؤذي صحتهم ونفسيتهم وضرورة وقف التنمر والسخرية علي المرضي والاطقم الطبية





أضافت وزارة الصحة، أنه لابد من بقاء المصابين في المنزل، وغسل اليدين بالمطهر الكحولي وارتداء الكمامة والبقاء في المنزل، والتواصل مع المرضي فيروس كورونا تليفونيا وتقديم نصائح حول كيفية قضاء وقت الفراغ في الرسم وقراءة الكتب والاستماع إلي مشاكلهم





ممارسة الرياضة

نشرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، انفوجراف " الرياضة تدعم صحتك النفسية والجسدية، وتقوي مناعتك ضد فيروس كورونا "





كشفت الوزارة عن فوائد ممارسة التمارين الرياضية، ممارسة الرياضة تحسن الصحة الجسدية والنفسية وتساعد على تقوية المناعة، اهتم بممارسة رياضة المشى لمدة نصف ساعة يوميا للوقاية من زيادة الوزن والسمنة





يمكن تقسيم الرياضة إلى فترات قصيرة على مدار اليوم، ممارسة من 10 دقائق لـ 15 دقيقة يوميا وتكراراها مرتين أو أكثر على مدار اليوم، اذا لم تكن مريضا فى العزل المنزلى اهتم بمشاركة الأسرة التمارين الرياضية حفاظا على الصحة العامة.





الصحة النفسية

أعلنت الصحة النفسية عن تخصيص خط ساخن لاستقبال مكالمات واستفسارات المرضي خلال جائحة كورونا وتقديم الدعم النفسي للمصابين والمرضي من خلال متخصصين عبر الهاتف بل الإضافة إلي استقبال المرضى في عيادات الصحة النفسية وتخصيص فرق دعم النفسي في المستشفيات لخدمة مصابين فيروس كورونا والاطقم الطبية





أوضحت الدكتور منى عبدالمقصود أمين عام أمانة الصحة النفسية، منع جميع الزيارات لمستشفيات الصحة النفسية للمحافظة علي المرضى من أي تهديد بانتقال فيروس كورونا.





أوضحت عبد المقصود، نحاول استبدال العيادات بخدمات أون لاين، وجميعها تعثرت ما عدا عيادة الأطفال التي تعمل عن بعد من منتصف شهر مارس، حيث يتحدث الطبيب مع الأم، ويمكن تبادل الفيديوهات عبر واتس آب" لمتابعة الطفل بشكل جيد، إن هناك عقبات تواجه تفعيل خدمات "أون لاين".





أكدت عبد المقصود، أن العقبات مثل عدم امتلاك هاتف ذكي، أن الأمانة العامة للصحة النفسية قررت صرف العلاج لمدة ثلاثة أشهر بدلا من شهر لتخفيف الزحام، وانخفض معدل الزحام في عيادات المستشفيات إلى 50 تردد في المتوسط بدلا من 500 تقريبا.





دور الدعم النفسي

زار فريق الدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، مستشفى القاهرة الفاطمية، المخصصة لحجز المرضى النفسيين المصابين بفيروس كورونا بعد توجيه الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس لتوفير مستشفى للمرضى النفسيين المصابين بكورونا





زار فريق الدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الغرف المخصصة للمرضى، ومسارات الحركة بالمستشفى حيث أن المستشفى بها كل التجهيزات من معامل وصيدلية وقسم لأشعة ورعاية مركزة.





خط الساخن

أكدت الامانة العامة للصحة النفسية، على تخصيص الخط الساخن للاستشارات النفسية يعمل بالفترة الصباحية لدعم المرضي النفسيين بسبب فيروس كورونا، ثم أصبح يعمل على مدار 24 ساعة يوميا وخصصت ما يقرب من 150 من العاملين والمتخصصين فى الصحة النفسية.





أضافت الصحة النفسية، أن الخط الساخن استقبل 1716 مكالمة من بدأية أبريل، قدمت الأمانة النفسية خدمة الدعم النفسي 913 من المواطنين منهم 60 من مقدمي الرعاية الصحية وذلك من خلال اتصال المتخصصين من الخط الساخن على هواتفهم الشخصية.



