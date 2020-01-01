السيسي يصدق على قانون تنظيم البعثات ومنح الإجازات الدراسية (التفاصيل)

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث صدق على القانون رقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، وتم  نشر القانون بالجريدة الرسمية فى العدد 28 مكرر "د" بتاريخ 15يوليو 2020.


ويهدف القانون إلى الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله من خلال وضع ضوابط ومحددات يلتزم بها الموفد سواء كان فى بعثة أو منحة أو إجازة دراسية، وفى حالة مخالفتها ألزم القانون الموفد أو ضامنه برد النفقات، ووقع عليه عقوبة تصل إلى 3 مليون جنيه حال عدم رد النفقات‪.‬
 
ويأتى القانون فى إطار توجه الدولة نحو مواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة‪.‬
 
وكان الواقع العملى قد كشف عن وجود ثغرات ومشكلات عملية فى شأن الاستفادة من البعثات والمبعوثين فى ظل الوضع القانوني الحالى، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد فضلا عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم ايضاحها لا سيما في ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين‪.‬
 
ويحقق القانون بما يضعه من ضوابط  الأهداف من البعثات، ويضمن الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله.

وفي سياق آخر، أصدر رئيس "اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا" ومدير بيت العائلة المصرية فى لندن، مصطفى رجب، بيان تأييد ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسى لما يتم اتخاذه من قرارات لمصلحة الوطن والشعب فى هذه الأوقات العصيبة، وجاء فى نص البيان:

سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى اسمح لى نيابة عن جميع أعضاء "اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا" وبالأصالة عن نفسي، في هذه الأوقات العصيبة التى تمر بها مصرنا الحبيبة أن نؤكد لسيادتكم دعمنا وتأييدنا المطلق لما تتخذونه من قرارات لمصلحة الوطن والشعب، ونحن نتابع تحركات سيادتكم اليومية المستمرة الدؤبة - ليس فقط فى بناء الوطن لاستعادة مكانته المستحقة - بل امتدت لحماية الأمن القومى العربى الذى يبدأ من مصرنا قلب العروبة لمد يد "عونا سلما" وحربا لكل من يهدد أمننا".

وأضاف البيان، سيادة الرئيس، كلنا على ثقة تامة فيما تتخذونه من قرارات حاسمة لحماية أمننا الوطنى، قلوبنا وسواعدنا معكم والله يرعاكم وينصركم.

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