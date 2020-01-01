"عذبها وكسر رجلها".. والدة الرضيعة "مكة" تحرر محضرا ضد زوجها

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:41 م
الطفلة مكة
الطفلة مكة
إيمان عبد العاطي_داليا عادل
أثارت واقعة تعذيب الرضيعة مكة، وتشوه وجهها وإصابتها بكسر بإحدي يديها ورجلها، على يد والدها غضب وإستياء رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك خلال الأيام الماضية.

وتلقى اللواء إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إخطارا مفاده بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة المرج من إيمان مصطفي عوض، تتهم زوجها بالتعدي على طفلته بالضرب، وكسر إحدي يديها ورجليها، ومحاولة قتلها، لكونها أنثي وليس ذكرا.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12872 جنح المرج لسنة 2020، بإخطار مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وقالت إيمان مصطفي عوض والدة الرضيعة مكة، إنها تزوجت من محمد محمود عبد القادر، وكانت الزوجة الثالثة له، بعد زواجه من سيدتين وإنجابهما طفلتين، مشيرة إلى أنه تزوج منها لتنجب ذكرا وليس أنثي.

وأضافت والدة مكة أنها بعد زواجها بحوالي سنة أنجبت "مكة"، مما آثار غضب زوجها وأخذ يتعدي على رضيعته، وتعذيبها للتخلص منها، كما أنه كان يضربها ويسبها لعدم إرضاعها الطفلة، ولدي إعتراضها وتهديه بفضح أمره، وضع "مخدة" على وجه طفلته لكتم أنفاسها، قائلا لها.. "هموتها لك" ثم بعد ذلك، أجبرها على توقيع دفتر إيصالات أمانة، وحبسها داخل المنزل لمدة أربعة أيام.

وأوضحت والدة مكة أنها تمكنت من الهرب بعد مرور أربعة أيام، وسافرت إلى منزل أسرتها بمحافظة كفر الشيخ.

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تواصل أجهزة الأمن بالجيزة تحقيقاتها في واقعة اتهام الفنانة شيما عادل، للاعب النادي الأهلي سابقا، ومدرب النادي الحربي حاليا، الكابتن محمد عبد الله، بضربها وسبها وشتمها وسرقتها، بعد إنكاره زواجه منها.

وكانت حررت الفنانة شيما عادل محضرا بقسم شرطة العجوزة، حمل رقم برقم 5721 سنة 2020 إداري العجوزة، تتهم خلاله زوجها اللاعب محمد عبد الله بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب، مضيفة في بلاغها أنها تزوجت من لعب النادي الأهلي في وقت سابق، بمعرفة أهليتها، وخلال الفترة الآخيرة وقعت خلافات بينهما.

وواصلت شيما عادل في بلاغها، أن يوم الواقعة، توجه اللاعب محمد عبد الله إليها وتعدي عليها بالسب والشتم والضرب، ثم سرق جواز السفر الخاص بها، عقد الزواج، وبعض المتعلقات الخاصة بها.

وكان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من مأمور قسم شرطة العجوزة، بورود بلاغا من الفنانة شيما عادل، تتهم زوجها اللاعب محمد عبد الله لاعب النادي الأهلي السابق ومدرب النادي الحربي حاليا، بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب، وسرقتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 
"عذبها وكسر رجلها".. والدة الرضيعة "مكة" تحرر محضرا ضد زوجها
"عذبها وكسر رجلها".. والدة الرضيعة "مكة" تحرر محضرا ضد زوجها
"عذبها وكسر رجلها".. والدة الرضيعة "مكة" تحرر محضرا ضد زوجها
"عذبها وكسر رجلها".. والدة الرضيعة "مكة" تحرر محضرا ضد زوجها
"عذبها وكسر رجلها".. والدة الرضيعة "مكة" تحرر محضرا ضد زوجها
"عذبها وكسر رجلها".. والدة الرضيعة "مكة" تحرر محضرا ضد زوجها
"عذبها وكسر رجلها".. والدة الرضيعة "مكة" تحرر محضرا ضد زوجها
"عذبها وكسر رجلها".. والدة الرضيعة "مكة" تحرر محضرا ضد زوجها

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