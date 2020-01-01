المالية ترفع ضريبة الدمغة على خطوط المحمول

كشف مصادر في خدمات عملاء شركات المحمول الأربع العاملة في مصر، عن توجيه وزارة المالية برفع ضريبة الدمغة المفروضة على خطوط المحمول عند شحن الرصيد.

وقالت مصادر بشركات الاتصالات الأربع، إن وزارة المالية بدأت من يونيو الماضي في رفع ضريبة الدمغة إلى 67 قرشا بدلا من 51 قرشا شهريا لعملاء الكارت، بينما رفعت قيمة ضريبة الدمغة المفروضة على عملاء الفاتورة لتصل إلى 8 جنيه بدلا من 6.10 جنيه شهريا.

ومن المقرر أن يتم تحصيل ضريبة الدمغة شهريا من عملاء الشركات عند توافر رصيد لديهم، وفي حالة عدم وجود رصيد كافي لتحصيل ضريبة الدمغة يتم ترحيلها للشهر القادم مباشرة.