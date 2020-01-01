المالية ترفع ضريبة الدمغة على خطوط المحمول

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

كشف مصادر في خدمات عملاء شركات المحمول الأربع العاملة في مصر، عن توجيه وزارة المالية برفع ضريبة الدمغة المفروضة على خطوط المحمول عند شحن الرصيد.

 

 

 

وقالت مصادر بشركات الاتصالات الأربع، إن وزارة المالية بدأت من يونيو الماضي في رفع ضريبة الدمغة  إلى 67 قرشا بدلا من 51 قرشا شهريا  لعملاء الكارت، بينما رفعت قيمة ضريبة الدمغة المفروضة على عملاء الفاتورة لتصل إلى 8 جنيه بدلا من 6.10 جنيه شهريا.

 

 

ومن المقرر أن يتم تحصيل ضريبة الدمغة شهريا من عملاء الشركات عند توافر رصيد لديهم، وفي حالة عدم وجود رصيد كافي لتحصيل ضريبة الدمغة يتم ترحيلها للشهر القادم مباشرة.

أخبار تهمك

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

منذ ساعة

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

مذبحة مرتقبة في يوفنتوس

منذ 40 دقيقة

من هو الفرنسي "أدريان تريبيل" صفقة الأهلي المُحتملة؟

منذ 42 دقيقة

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

نجم برشلونة أكبر الخاسرين بعد تتويج ريال مدريد بلقب الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى الخطيب

منذ ساعتين و 48 دقيقة

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق ينتقد انتقال المثلوثي للزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 17 ساعة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

4 مستجدات بشأن سد النهضة.. تحركات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن

منذ حوالي 7 ساعات

القصة الكاملة لاقتراب موليكا من الانضمام إلى الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

"بالمايوه".. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي على البحر والأخير: "بتغفليني"

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:19 م

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

06:38 م

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

06:31 م

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

09:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام