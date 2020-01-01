5 مرشحين لخلافة كشري في سوهاج

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اجتمع اليوم الجمعة مجلس إدارة نادي سوهاج، لاختيار مدير فني لقيادة الفريق المرحلة المقبلة من عمر دورى القسم الثاني، خلفا لأحمد كشري المدير الفني السابق، الذي تقدم بإستقالته وتوليه قيادة فريق نادي أسوان بالدوري الممتاز.



وعلم "الفجر الرياضى" من مصادره داخل نادي سوهاج، إن المجلس طرح اسماء 5 مدربين لتولى المهمة الفنية للفريق الاول لكرة القدم خلفا لـ أحمد كشري الذي تولى مهمة تدريب اسوان بالدورى الممتاز، وهم علاء نوح وياسر رضوان وأحمد نخله وطارق السيد وأيمن الجمل.



كما أكد المصدر أن هناك عدد من أعضاء المجلس اقترح تولي احد أبناء النادي الفترة المتبقية من عمر المسابقة، ترشيدا النفقات.



يذكر ان الاتحاد المصري لكرة القدم، قرراستئناف مباريات الدورى القسم الثاني يوم 20 سبتمبر، بعد أن تستأنف مباريات الدورى الممتاز والمقرر لها يوم 6 اغسطس المقبل بعد الحصول علي الضوء الاخضر من مجلس الوزراء لأستئناف النشاط الرياضي .



يحتل فريق سوهاج المركز السابع في جدول ترتيب المجموعة الاولى في دوري القسم الثاني برصيد22 نقطة بينما يحتل فريق بني سويف المركز الاول برصيد 35 بالتساوي مع فريق البنك الاهلي .