مستشار الحكومة ينشر أحدث صور لتطوير عين الصيرة.. ويعلق "معجزة يا مصريين"

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:30 م
عين الصيرة
عين الصيرة
"معجزة عين الصيرة يا مصريين.. تحيا مصر"، بهذه الكلمات الحماسية الرائعة علق هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، على صور نشرها حول تطوير منطقة عين الصيرة.

وتظهر الصور التى نشرها يونس عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مدى تغير منطقة عين الصيرة عقب عملية التطوير الشاملة التي شهدتها.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26691 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

مستشار الحكومة ينشر أحدث صور لتطوير عين الصيرة.. ويعلق "معجزة يا مصريين"
مستشار الحكومة ينشر أحدث صور لتطوير عين الصيرة.. ويعلق "معجزة يا مصريين"
مستشار الحكومة ينشر أحدث صور لتطوير عين الصيرة.. ويعلق "معجزة يا مصريين"
مستشار الحكومة ينشر أحدث صور لتطوير عين الصيرة.. ويعلق "معجزة يا مصريين"
مستشار الحكومة ينشر أحدث صور لتطوير عين الصيرة.. ويعلق "معجزة يا مصريين"
مستشار الحكومة ينشر أحدث صور لتطوير عين الصيرة.. ويعلق "معجزة يا مصريين"
مستشار الحكومة ينشر أحدث صور لتطوير عين الصيرة.. ويعلق "معجزة يا مصريين"
مستشار الحكومة ينشر أحدث صور لتطوير عين الصيرة.. ويعلق "معجزة يا مصريين"
مستشار الحكومة ينشر أحدث صور لتطوير عين الصيرة.. ويعلق "معجزة يا مصريين"
مستشار الحكومة ينشر أحدث صور لتطوير عين الصيرة.. ويعلق "معجزة يا مصريين"

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