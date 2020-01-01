تعرف على تطور حالة أميتاب باتشان الصحية بعد إصابته كورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:00 م
أميتاب باتشان
أميتاب باتشان
شيماء يونس
يشارك الممثل البالغ من العمر ٧٧ عاما، أميتاب باتشان أحد أشهر نجوم السينما الهندية، حالته الصحية وتطوراتها مع متابعيه وجمهوره عبر صفحته الرسمية عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد إعلان إصابته بفيروس كرونا المستجد كوفيد١٩.


غرد "باتشان"، عبر رسالة قصيرة مطمئنا متابعيه قائلا:"
في الأوقات السعيدة ، في أوقات المرض ، كنت قريبًا وعزيزًا ، متمنيينا الطيبين ، معجبينا قد أعطونا أبدًا حبًا غير منقطع ورعاية عاطفية وصلاة .. نعرب عن امتناننا الكريم لك جميعًا .. في هذه بروتوكول مستشفى الظروف ، مقيد!


وتابع الممثل الهندي قائلا:" أتلقى كل بركاتك وحبك وصلواتك من أجل سلامتنا .. على الرسائل القصيرة ، واتس اب ، وانستا على المدونة .. وجميع وسائل التواصل الاجتماعي الممكنة .. امتناني ليس له حدود"
واستكمل حديثة قائلا:" بروتوكول المستشفى مقيد لا استطيع ان اقول المزيد .. الحب".


والجدير بالذكر أن نجل "باتشان" النجم العالمي ابهيشيك باتشان، أعلن سابقا عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، عن إصابته بفيروس كورونا بعد دقائق من إعلان إصابة والده. 

وكتب ابهيشيك باتشان، في تغريدته عبر تويتر قائلا:" في وقت سابق من اليوم، أصيبت أنا ووالدي بفيروس كورونا - COVID 19. تم إدخال كلا منا إلى أعراض خفيفة، لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا، أطلب من الجميع أن يبقوا هادئين ولا داعي للذعر، شكرا لكم". 

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