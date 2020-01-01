لسبب غريب.. حفيدة رجاء الجداوي تعبر عن فرحة جدتها

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت ابنة الفنانة رجاء الجداوي، وابنتها روضة، صورة للفنانة الراحلة، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلى الرغم من وفاتها إلا أن ابنتها وحفيدتها يستمرو في نشر صورها بين الحين والآخر، وكتبت قائله: "أنَّا كانت بتحب الإنستجرام قوى وكانت بتفرح بالكومنتس وتقول لنا شوفوا نزلت إيه والناس الجميلة بتقول إيه، واحنا فى العزاء أغلب الناس اقترحوا علينا أننا نفضل ننزل صورها على طول ومانوقفش علشان تفضل ذكرى حلوة، وكل اللي يشوف صورها يدعى لها بالرحمة، فقررنا نبدأ من النهارده للأسف مش هيكون فى رد على التعليقات زي ما هي كانت بتعمل بس أكيد هى لو حاسة بينا هتكون فرحانة قوى، أميرة وروضة".


وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات، وخاصة الفنانين وكانت أبرز التعليقات تعليق درة قائله: "حبيبة قلبي الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنّة، هتفضل دايما فى قلبنا وعلى بالنا"،وكتبت إيمي سمير غانم قائله: "بحبكم".
لسبب غريب.. حفيدة رجاء الجداوي تعبر عن فرحة جدتها
لسبب غريب.. حفيدة رجاء الجداوي تعبر عن فرحة جدتها
لسبب غريب.. حفيدة رجاء الجداوي تعبر عن فرحة جدتها
لسبب غريب.. حفيدة رجاء الجداوي تعبر عن فرحة جدتها

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