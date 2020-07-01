الثانوية العامة 2020 | مراجعة جيولوجيا الباب الثالث للثانوية العامة علمى علوم 2020

يبحث طلاب الثانوية العامة قبل الامتحان عن مراجعات خاصة بمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية ومن منطلق دور بوابة الوكالة نيوز ننشر لطلاب الثانوية العامة مراجعة شاملة للمادة قبل الامتحان ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق .





واوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القبض على أدمن مجموعة تسريب الثانوية العامة بالجيزة، وحول شكاوى بوجود خطأ بالسؤال رقم 9 بنموذج أ في امتحان مادة الجغرافيا، أكدت الهيئة الفنية لواضعي امتحان الجغرافيا، أنه لا يوجد أخطاء والبدائل سليمة ويوجد بها الإجابة الصحيحة والسؤال موجود نصًا بالكتاب المدرسي صفحة 40.





وذكرت الوزارة، أن امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، وأدوات التعقيم.





وتمنح درجات الرأفة تمنح إذا كانت تغير من حالة ووضع الطالب وتحديدًا للطالب الراسب في مادة أو 3 مواد، وإذا حصل الطالب عليها في الحالة الأولى سوف ينجح من الدور الأول، وفي الحالة الثانية يؤدي امتحان الدور الثاني بدلا من رسوبه وبقائه للإعادة .





والجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة قد بدأت من يوم 21 يونيو امتحان اللغة العربية، واليوم الخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد” الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.



