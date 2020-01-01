نجم بايرن ميونخ يقترب من ليفربول

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:31 م
الكانتارا
الكانتارا
وكالات

يبدو أن نجم بايرن ميونخ تياجو ألكانتارا في طريقه إلى ليفربول الإنجليزي بعد رفضه التجديد للفريق البافاري.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب يرغب بالتعاقد مع اللاعب الإسباني البالغ 29 عاما، لكن الفريقين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق بشأن قيمة الصفقة، كاشفة أن "الريدز" غير مستعد لدفع أكثر من 25 مليون يورو، فيما يطالب بايرن بأربعين مليون يورو.

وسبق للرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينتس-رومينيغه أن رجح في وقت سابق من الشهر الحالي رحيل ألكانتارا عن صفوف الفريق هذا الصيف، نافيا في الوقت عينه وجود أي تواصل بشأنه مع ليفربول.

وبات لاعب الوسط مدار تقارير صحفية عدة في الآونة الأخيرة بشأن مفاوضات تجديد عقده مع النادي البافاري، والذي ينتهي في أواخر موسم 2020-2021.

وفي ما يبدو حسما للجدل بشأن مستقبله مع النادي، كشف رومينيغه في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" أوائل الشهر الحالي: "لقد تفاوضنا معه بشكل جدي وحققنا رغباته، لكن يبدو أنه يريد القيام بأمر جديد في المرحلة الأخيرة من مسيرته".

وتعززت فرضية رحيل ألكانتارا عن الفريق الذي توج معه بلقب الدوري سبع مرات والكأس أربع مرات وخاض بقميصه 231 مباراة في مختلف المسابقات منذ انتقاله إلى صفوفه عام 2013 من برشلونة الإسباني، بعدما أدرج منزله في ميونيخ للبيع بحسب ما تناقلت وسائل الإعلام الألمانية.

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رياضة بايرن ميونخ الكانتارا اخبار الرياضة

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