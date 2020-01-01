بكري لخالد المشري: "أرجوك انظر لنفسك في المرآة"

هاجم الإعلامي مصطفى بكري، الكاتب الصحفي، خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعد تصريحات الأخير وهجومه على مشايخ وأعيان القبائل الليبية وطلبهم بتفويض مصر بالتدخل في ليبيا لصد العدوان التركي.





وقال بكري خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد": "لقاء الرئيس السيسي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية أثار قلق أردوغان ومن معه لدرجة أن المشري خرج علينا يتهم مشايخ وأعيان ليبيا أنهم عملاء".



وتابع موجهًا حديثه إلى المشري "أرجوك أن تنظر لنفسك في المرآة وستعرف من هم الخونة الذين استنجدوا بالأتراك الذين جاءوا لإذلال الشعب الليبي، هي دي العمالة، ومشايخ وأعيان القبائل الليبية دي ناس شريفة وخايفة على بلدها، ولديهم انطباع حقيقي بأن امتداد مصر هو امتداد ليبيا وان الكل على أرضية واحدة ولديهم هدف واحد".



وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.



وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.



وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.



وشدد على أن الجيش المصري إذا تدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، فإنه سيحسم الأوضاع عسكريا بشكل سريع وحاسم، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن القوات المسلحة المصرية لن تدخل ليبيا إلا بطلب من أهلها، وستخرج منها بـ"أمر" من أهلها.



ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.