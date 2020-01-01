تراجع واردات مصر من التبغ والدخان بسبب كورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:44 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

أدت  ازمة كورونا وفرض الحكومة أجراءات احترازية الزمت المواطنين بالجلو في منازلهم، إلى ارتفاع استهلاك المصرين من بعض السلع خاصة التى تستخدم للسلية، وتراجع استهلاك سلع آخر كانو يستخدموها بكثر قبل أزمة كورونا.

حيث تشير الأرقام الواردة في نشرة التجارة الخارجية لمصر إلى ارتفاع استهلاك المصريين من الـ"كاجو" خلال شهر أبريل الماضي إلى نحو 3.398 مليون دولار (54.096 مليون جنيه)، مقابل نحو 2.741 مليون دولار (43.63 مليون جنيه) بنسبة زيادة تبلغ نحو 24%.

وفي المقابل، تأثرت الواردات المصرية من الشاي والقهوة والتبغ بقرارات إغلاق المقاهي لاحتواء فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي التراجع نحو 27.874 مليون دولار. وتشير البيانات إلى أن واردات الشاي سجلت خلال شهر أبريل الماضي نحو 14.026 مليون دولار، مقابل نحو 17.738 مليون دولار خلال شهر أبريل من العام الماضي بتراجع بلغ نحو 3.712 مليون دولار.

كما تراجعت واردات الشاي الأسود لتسجل نحو 13.708 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي مقابل نحو 16.123 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2019 بتراجع يبلغ نحو 2.415 مليون دولار.

وبلغت الواردات المصرية من البن غير المحمص نحو 7.104 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 11.581 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغ نحو 4.477 مليون دولار.

وبلغت واردات التبغ وورق الدخان نحو 3.494 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي مقابل نحو 20.764 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع يبلغ نحو 17.270 مليون دولار.

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