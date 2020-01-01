الجمهور يشبه سيمون بـ ليلى مراد.. ويتسائل عن تجسيد شخصيتها

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تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة سيمون والفنانة ليلى مراد، موضحين أوجه الشبه بين الإثنين.



وعبرت سيمون عن سعادتها لتشبيهها بالفنانة ليلى مراد، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائله: "ليلى مراد هى قيثارة الطرب والحب والتمثيل لأجيال".



ومعروف عن الفنانة سيمون، أنها تعشق ليلى مراد حيث أن أول عمل غنائي قدمته كانت أغنية "ماليش أمل في الدنيا" لليلى مراد، وتتمنى تجسيد شخصيتها.



وزارت سيمون سابقا،مخازن الأفلام بمدينة السينما لتبحث عن فساتين ليلى مراد في أفلامها المعروفة لتفصل نفس الفساتين.





