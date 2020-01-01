نجم الأهلي السابق ينضم لضحايا "السوشيال ميديا".. التفاصيل الكاملة لأزمة "جدو" مع أحد متابعيه بعد تطاوله على والدته

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:05 م
جدو
جدو
علاء خليف
دخل الدولي المصري محمد ناجي جدو نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ومهاجم الجونة الحالي، في أزمة عنيفة مع أحد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد قيام الأخير بسب والدة اللاعب والتطاول عليها دون مبرر واضح لذلك.

بداية الأزمة بين "جدو" وأحد المتابعين على "تويتر":

بدأت الأزمة بنشر نجم الأهلي السابق تغريدة عبر حسابه على "تويتر" يوم 14 يوليو الجاري، يتحسر فيها على فريقه السابق هال سيتي الإنجليزي بعد خسارته القاسية أمام فريق ويجان أتليتك بثمانية أهداف دون مقابل، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات دوري الدرجة الأولي الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وفوجئ "جدو" بأحد متابعيه وجه له تغريدة مسيئة تحمل إساءة لوالدته وتطاول عليها جاء فيها: " الله يرحمها أمك كانت بتشرب البيبسي في قلة.. لعب هناك ٦ شهور لما طلعوا الممتاز قالوا له شبشبك و علي مصر و عامل فيها من مواليد حواري لندن".

وانفعل نجم منتخب الفراعنة السابق على المشجع بعد إهانته لوالدته ورد عليه قائلا: " ملكش دعوة بأمي يا أبن الوسـ.....".

نجم الأهلي السابق يُعلن مفاجأة مدوية بخصوص والدته:

عاد محمد ناجي جدو بعد ساعات من مشادته مع أحد متابعيه وتوجيه له لفظ خارج على "تويتر" بعد تطاوله على والدته، ليكشف عن مفاجأة مدوية غير متوقعة بخصوص والدته، وكانت هي سبب رده القاسي على هذا المشجع.

وقال "جدو" في تغريدة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: " أنا عمري ما رديت علي حد  بطريقة وحشة لكن إن في شخص قذر يشتم أمي ويتريق عليها لا عمري ما هسيبه وأقول عادي خصوصا إن في الوقت اللي بيشتمها فيه القذر ده كانت بتاخد أول جلسة علاج كيماوي عشان بتحارب مرض لعين السرطان".

وأضاف: "واثق إنها إن شاء الله هتتغلب عليه، وربنا يشفيكي يا أمي و يخليكي لنا".

أرقام محمد جدو مع هال سيتي الإنجليزي

لعب "جدو" ضمن صفوف هال سيتي موسم 2012 / 2013، معارًا من النادي الأهلي واستمر مع الفريق الإنجليزي 6 أشهر، وتم تجديد إعارته مجددًا في سبتمبر 2013 واستمر حتي يناير 2014، وخاض مع الفريق 17 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية 1006 دقيقة، وسجل 5 أهداف وحصل على إنذارين.

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