على طريقته الخاصة.. أحمد فهمي يستمتع بعطلته الصيفية

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شارك أحمد فهمى جمهوره بنشر صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتداول الفيديوهات والصور " انستجرام " .



وكان فهمي في الصورة آثناء عطلته الصيفية، وعلق على الصورة قائلاً: " سيناء "



أعلن أحمد فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إصابته بشرخ في الركبة.







وقال أحمد فهمي: "شكرا لكل الناس اللى سألت عليا.. أنا الحمد لله بخير شرخ فى الركبة وباشكر الدكتور محمد أسامة اللى وافق يعالجنى وهو عارف إنى أهلاوى".





وكان أحمد فهمي أعلن منذ عدة أيام سرقة حسابه على إنستجرام مؤكدًا أنه يحاول استرجاعه .



