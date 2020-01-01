ملكة بريطانيا تمنح لقب سير لمحارب قديم بعد تصديه لجائحة كرونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:04 م
بوابة الفجر
شيماء يونس
منحت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث، لقب فارس "سير" للمحارب المخضرم الذي شارك في الحرب العالمية الثانية توم مور، المعروف بالكابتن توم، وجاء ذلك بعد نشر عدد من الصور عبر الصفحة الحساب الرسمي لملكة بريطانيا مع ظهور عدد من أسرته، وجاء ترسيم هذا اللقب في قلعة وندسور حيث تقيم الملكة بها منذ أبريل بعد تفشي فيروس كورونا.

وجاء اللقب بعدما جمع الكابتن توم، مبلغا قياسيا قدره 33 مليون جنيه إسترليني (41 مليون دولار) عندما قطع 100 لفة، داخل حديقته مستعينا بإطار للمشي، في أبريل، في مرحلة الاستعداد للاحتفال بعيد ميلاده المئة.

ويشار إلى أن ما قام به توم لمس قلوب عدد كبير الناس من بريطانيا وخارجها، وتمكن مع ذلك من جمع المبلغ قبل ميلاده المائة وتبرعه به لهيئة خدمات الصحة الوطنية خلال أزمة ووباء كرونا، كمبادرة لشكر موظفي خدمة الرعاية الصحية، الذين ساعدوه في علاجه من السرطان ومن كسر في الحوض.


وعبر مور في رسالة عبر حساب عائلته على تويتر: "لم أكن أتصور أبدا أن يحدث هذا لي"، وأضاف: "إنه لشرف كبير وأتطلع بشدة لمقابلة جلالة الملكة".


ويشار إلى أن الملكة شاركت بتكريم السير مور، بعد مشاركتها في حفل الزفاف المحدود لحفيدتها الأميرة بياتريس ابنة الأمير أندرو على قطب العقارات الإيطالي وإدواردو مابيلي موزي في كنيسة القديسين التابعة لقلعة وندسور.

والجدير بالذكر أن لقب "سير" هو أعلى الألقاب شأنًا، وأرفعها سموًا، يمنح للشخصيات الهامة ذات التأثير على مستوى العالم في مختلف المجالات العلمية والأدبية والفنية، ومن يقع عليهم الاختيار يجب أن يكون لديهم مساهمة واضحة وكبيرة في التنمية الإنسانية بشكل عام، وقدم مجهودات واسعة لخدمة البشرية.

أخبار تهمك

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

نجم برشلونة أكبر الخاسرين بعد تتويج ريال مدريد بلقب الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

منذ ساعة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 4 ساعات

القصة الكاملة لاقتراب موليكا من الانضمام إلى الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

من هو الفرنسي "أدريان تريبيل" صفقة الأهلي المُحتملة؟

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 17 ساعة

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

"بالمايوه".. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي على البحر والأخير: "بتغفليني"

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى الخطيب

منذ ساعتين و 49 دقيقة

نجم الأهلي السابق ينتقد انتقال المثلوثي للزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

4 مستجدات بشأن سد النهضة.. تحركات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن

منذ حوالي 7 ساعات

مذبحة مرتقبة في يوفنتوس

منذ 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:19 م

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

06:38 م

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

06:31 م

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

09:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام