ملكة بريطانيا تمنح لقب سير لمحارب قديم بعد تصديه لجائحة كرونا

Advertisements

منحت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث، لقب فارس "سير" للمحارب المخضرم الذي شارك في الحرب العالمية الثانية توم مور، المعروف بالكابتن توم، وجاء ذلك بعد نشر عدد من الصور عبر الصفحة الحساب الرسمي لملكة بريطانيا مع ظهور عدد من أسرته، وجاء ترسيم هذا اللقب في قلعة وندسور حيث تقيم الملكة بها منذ أبريل بعد تفشي فيروس كورونا.



وجاء اللقب بعدما جمع الكابتن توم، مبلغا قياسيا قدره 33 مليون جنيه إسترليني (41 مليون دولار) عندما قطع 100 لفة، داخل حديقته مستعينا بإطار للمشي، في أبريل، في مرحلة الاستعداد للاحتفال بعيد ميلاده المئة.



ويشار إلى أن ما قام به توم لمس قلوب عدد كبير الناس من بريطانيا وخارجها، وتمكن مع ذلك من جمع المبلغ قبل ميلاده المائة وتبرعه به لهيئة خدمات الصحة الوطنية خلال أزمة ووباء كرونا، كمبادرة لشكر موظفي خدمة الرعاية الصحية، الذين ساعدوه في علاجه من السرطان ومن كسر في الحوض.





وعبر مور في رسالة عبر حساب عائلته على تويتر: "لم أكن أتصور أبدا أن يحدث هذا لي"، وأضاف: "إنه لشرف كبير وأتطلع بشدة لمقابلة جلالة الملكة".





ويشار إلى أن الملكة شاركت بتكريم السير مور، بعد مشاركتها في حفل الزفاف المحدود لحفيدتها الأميرة بياتريس ابنة الأمير أندرو على قطب العقارات الإيطالي وإدواردو مابيلي موزي في كنيسة القديسين التابعة لقلعة وندسور.



والجدير بالذكر أن لقب "سير" هو أعلى الألقاب شأنًا، وأرفعها سموًا، يمنح للشخصيات الهامة ذات التأثير على مستوى العالم في مختلف المجالات العلمية والأدبية والفنية، ومن يقع عليهم الاختيار يجب أن يكون لديهم مساهمة واضحة وكبيرة في التنمية الإنسانية بشكل عام، وقدم مجهودات واسعة لخدمة البشرية.



