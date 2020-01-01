الأوقاف: مشروع صك الأضحية خصم من رصيد الجماعات المتطرفة (فيديو)

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن مشروع صك الأضحية الذي تبنته الدولة المصرية منذ ثلاث سنوات عكس ثقة المواطن المصري في دولته، وخصم كثيرًا من رصيد الجماعات المتطرفة ذات الإيديولوجيات الإرهابية التي كانت تقوم بهذا الدور وتجذب به المواطن إليه.

وأضاف طايع خلال لقائه على التلفزيون المصري: "العام الأول من انطلاق صك الأضحية وصل إلى 30 مليون مصريًا، وفي العام الثاني وصل إلى 48 مليون مصريًا، وفي العام الثالث وصل إلى 105 ملايين، ونستهدف هذا العام أن نصل لنفس الأعداد أو تزيد لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا من أسوان إلى الإسكندرية بالتزامن مع جائحة كورونا".

وأضاف طايع خلال لقائه على التلفزيون المصري: "العام الأول من انطلاق صك الأضحية وصل إلى 30 مليون مصريًا، وفي العام الثاني وصل إلى 48 مليون مصريًا، وفي العام الثالث وصل إلى 105 ملايين، ونستهدف هذا العام أن نصل لنفس الأعداد أو تزيد لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا من أسوان إلى الإسكندرية بالتزامن مع جائحة كورونا".

وتابع "قيمة صك الأضحية 1800 جنيه، ولا يتم تحميل هذا المبلغ أي مصاريف إدارية، فهو يخرج من يد المواطن إلى يد الفقير، ونجاح هذا المشروع كان له مدلوي إيجابي، حيث عكس ثقة المواطن المصري في دولته ممثلة في وزارتي الأوقاف والتضامن".

وتابع "قيمة صك الأضحية 1800 جنيه، ولا يتم تحميل هذا المبلغ أي مصاريف إدارية، فهو يخرج من يد المواطن إلى يد الفقير، ونجاح هذا المشروع كان له مدلوي إيجابي، حيث عكس ثقة المواطن المصري في دولته ممثلة في وزارتي الأوقاف والتضامن".

كانت قد قدمت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق للمواطنين مجموعة من الأسئلة والإجابات حول الأضحية وكل ما يخص شروط الذبح وكيفية تقسيمها، ومنها السؤال التالي:- ما حكم صك الأُضْحِيَّة؟



