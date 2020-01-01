الكاف يعود للخلف في طريقة إقامة المباريات النهائية للبطولات الإفريقية

لم يستقر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، على الشكل النهائي للمباريات المتبقية فى دورى أبطال إفريقيا من خلال نظام الذهاب والإياب.









ويفكر الاتحاد بشكل جدي في إقامة المباريات بطريقة الذهاب والإياب، بعد تقدم المغرب ومصر بطلب لاستضافة المباريات المتبقية فى البطولة، وهو ما يشير إلى استقرار الأوضاع الصحية فى البلدين بشأن فيروس كورونا.







