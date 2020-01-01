وائل عبد العزيز يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في فيلم ''شريط 6"

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:09 م
وائل عبد العزيز
وائل عبد العزيز
روان هيثم
كشف الفنان وائل عبد العزيز، عن تفاصيل شخصيته في فيلم "شريط 6"، الذي سيتم استئناف تصويره في منتصف شهر أغسطس المقبل.

وقال الفنان وائل عبد العزيز في تصريح خاص ل'الفجر الفني': "سوف أكون ضيف شرف في فيلم "شريط 6" بدور صغير، لكي أبارك لأصدقائي".

وتابع: "أجسد شخصية شخص بلطجي مسجون، ومن كثرة دخوله للسجن وتعامله في هذه المنطقة أصبح يستطيع التعامل مع القضايا والحكومة على أساس أنه شخص منهم وليس مسجون".

وأضاف: "وسيقابل خالد أنور في السجن ويحاول يطمئنه أنه سيخرج من قضيته ولا يقلق".

يذكر أن فيلم "شريط 6" يُشارك في بطولته خالد الصاوي، تارا عماد، خالد أنور، نانسي صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، ياسر الطوبجي، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم وفاء عامر، طارق عبد العزيز، سليمان عيد، هبة عبد الغني، وائل عبد العزيز، أحمد سعد، عمرو وهبة، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان، وتدور أحداث الفيلم في إطار مشوق.

أخبار تهمك

نجم برشلونة أكبر الخاسرين بعد تتويج ريال مدريد بلقب الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"بالمايوه".. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي على البحر والأخير: "بتغفليني"

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

منذ ساعة

القصة الكاملة لاقتراب موليكا من الانضمام إلى الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 17 ساعة

مذبحة مرتقبة في يوفنتوس

منذ 40 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى الخطيب

منذ ساعتين و 48 دقيقة

من هو الفرنسي "أدريان تريبيل" صفقة الأهلي المُحتملة؟

منذ 41 دقيقة

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

نجم الأهلي السابق ينتقد انتقال المثلوثي للزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

4 مستجدات بشأن سد النهضة.. تحركات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن

منذ حوالي 7 ساعات

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:19 م

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

06:38 م

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

06:31 م

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

09:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام