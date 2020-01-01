وائل عبد العزيز يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في فيلم ''شريط 6"

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كشف الفنان وائل عبد العزيز، عن تفاصيل شخصيته في فيلم "شريط 6"، الذي سيتم استئناف تصويره في منتصف شهر أغسطس المقبل.



وقال الفنان وائل عبد العزيز في تصريح خاص ل'الفجر الفني': "سوف أكون ضيف شرف في فيلم "شريط 6" بدور صغير، لكي أبارك لأصدقائي".



وتابع: "أجسد شخصية شخص بلطجي مسجون، ومن كثرة دخوله للسجن وتعامله في هذه المنطقة أصبح يستطيع التعامل مع القضايا والحكومة على أساس أنه شخص منهم وليس مسجون".



وأضاف: "وسيقابل خالد أنور في السجن ويحاول يطمئنه أنه سيخرج من قضيته ولا يقلق".



يذكر أن فيلم "شريط 6" يُشارك في بطولته خالد الصاوي، تارا عماد، خالد أنور، نانسي صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، ياسر الطوبجي، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم وفاء عامر، طارق عبد العزيز، سليمان عيد، هبة عبد الغني، وائل عبد العزيز، أحمد سعد، عمرو وهبة، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان، وتدور أحداث الفيلم في إطار مشوق.