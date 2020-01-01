مذبحة مرتقبة في يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي يسعى لبيع عدد كبير من نجومه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن إدارة السيدة العجوز ترغب في تجديد دماء الفريق خاصة مع وجود عدد من اللاعبين المتقدمين في العمر.





وأكد الموقع الإيطالي لأن النجوم الذي يسعى يوفنتوس للتخلص منهم هم : جونزالو هيجواين وبليز ماتويدي وسامي خضيرة ودانييلي روجاني وماتيا دي تشيليو وفيدريكو برنارديسكي.





وأوضح الموقع الإيطالي أن إدارة السيدة العجوز تسعى للتخلص من بعض المعارين على رأسهم كريستيان روميرو ولوكا بيليجريني.





وألمح الموقع الإيطالي أن أول لاعب تأكد رحيله عن صفوف يوفينتوس هو البوسني ميراليم بيانيتش الذي انضم إلى برشلونة الإسباني مؤخرًا.



