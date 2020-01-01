الإمارات: المرحلة الثالثة من تجارب لقاح كورونا تستهدف 5 آلاف اختبار

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر

 بدأ المتطوعون في أبوظبي بتلقي اللقاح ضمن التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة للقاح غير النشط، مدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية من إنتاج شركة سينوفارم سي إن بي جي بهدف مكافحة وباء كوفيد-19.

 

وأشار المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في بيان نشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "توتير"، اليوم الخميس، إلى أنه من المحتمل أن يصل عدد المتطوعين للمشاركة في التجارب إلى 15000 شخص.

 

وتابع، في حين تهدف تجارب المرحلة الثالثة إلى إتمام ما لا يقل عن 5000 اختبار ضمن الدفعة الأولى لضمان نجاعة البرنامج.

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