الصحة توجه 8 نصائح مهمة للوقاية من كورونا داخل المطاعم

أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا اليوم الجمعة، نصحت فيه بضرورة الإلتزام بعدد من الإجراءات عند الدخول للمطاعم، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وأوضحت الوزارة أنه ينبغي على المواطن الحجز مسبقا، والحضور في الموعد، والدفع إلكترونيا، مؤكدة ضرورة استخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد، وقياس درجة الحرارة عند المدخل، وأن ألا يزيد عدد المجموعات عن 4 أشخاص ومراعاة تباعد الكراسي، بما لا يقل عن متر بين فردين.



