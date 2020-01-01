"حلمت إنك موت".. تعليق من أحد المتابعين لأحمد فلوكس يثير الجدل

Advertisements

شارك الفنان أحمد فلوكس، صورة قديمة له من أحد أعماله الفنية، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وركز "فلوكس" على تعليق أحد المتابعين،من خلال خاصية التعليقات قائلا: "يا فنان أنا حلمت إنك موت مش بهزر"، ورد عليه "فلوكس" قائلا: "ممكن تحكيلي الحلم لو سمحت كله".



وكانت آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، مشاركته في فيلم "الممر" مع أحمد عز وأحمد رزق،وإياد نصار،ومحمد فرج،ومحمد الشرنوبي،ومحمد جمعة ومحمود حافظ وهند صبري، وشريف منير.



