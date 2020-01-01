مفاجآت في تشكيلة الحضري لأفضل من زاملوه بالمنتخب

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:01 م
عصام الحضري
عصام الحضري
الفجر الرياضي
كشف عصام الحضري نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، عن التشكيلة الأفضل من وجهة نظره والتي زاملها خلال مسيرته.

وشهدت التشكيلة التي اختارها عصام الحضري خلال حديثه لقناة ام بي سي مصر تواجد محمد أبو تريكة ومحمد صلاح وعماد متعب.

التشكيل الذي اختاره عصام الحضري:

في حراسة المرمى: عصام الحضري.

في خط الدفاع: هاني سعيد – وائل جمعة – أحمد فتحي – سيد معوض.

في خط الوسط: حسني عبدربه – محمد شوقي – أحمد حسن.

في خط الهجوم: محمد أبوتريكة – محمد صلاح – عماد متعب.

وشهدت تشكيلة الحضري مفاجأة عديدة حيث استبعد كل من محمد زيدان وحسام حسن ومحمد بركات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر عصام الحضري رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي السابق ينتقد انتقال المثلوثي للزمالك

منذ ساعتين

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

منذ أقل من ساعة

نجم برشلونة أكبر الخاسرين بعد تتويج ريال مدريد بلقب الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى الخطيب

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مذبحة مرتقبة في يوفنتوس

منذ 35 دقيقة

القصة الكاملة لاقتراب موليكا من الانضمام إلى الأهلي

منذ ساعتين

مرتضى منصور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

4 مستجدات بشأن سد النهضة.. تحركات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 4 ساعات

"بالمايوه".. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي على البحر والأخير: "بتغفليني"

منذ ساعتين و 32 دقيقة

من هو الفرنسي "أدريان تريبيل" صفقة الأهلي المُحتملة؟

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

رسميا.. الحضري يكتب التاريخ ويصبح الأكبر سنا في تاريخ كأس العالم

شاهد.. تشكيلة الفيفا لأفضل 11 لاعب في العالم 2018

مفاجأة.. أحمد ناجي يلمح إلى إمكانية عودة عصام الحضري للمنتخب

عاجل.. "الحضري" يفجر مفاجأة حول تراجعه عن الاعتزال الدولي

عاجل.. عصام الحضري يفجر مفاجأة عن مستقبله

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:19 م

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

06:38 م

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

06:31 م

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

09:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام