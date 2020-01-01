مفاجآت في تشكيلة الحضري لأفضل من زاملوه بالمنتخب

كشف عصام الحضري نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، عن التشكيلة الأفضل من وجهة نظره والتي زاملها خلال مسيرته.





وشهدت التشكيلة التي اختارها عصام الحضري خلال حديثه لقناة ام بي سي مصر تواجد محمد أبو تريكة ومحمد صلاح وعماد متعب.





التشكيل الذي اختاره عصام الحضري:





في حراسة المرمى: عصام الحضري.





في خط الدفاع: هاني سعيد – وائل جمعة – أحمد فتحي – سيد معوض.





في خط الوسط: حسني عبدربه – محمد شوقي – أحمد حسن.





في خط الهجوم: محمد أبوتريكة – محمد صلاح – عماد متعب.





وشهدت تشكيلة الحضري مفاجأة عديدة حيث استبعد كل من محمد زيدان وحسام حسن ومحمد بركات.



